モナキが、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場にてメジャーデビューイベントを行った。

2階・3階まで見渡す限りを埋め尽くした約2,500人のファンを前に、デビュー前からSNS総再生回数6億回を超えている「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」など計4曲を披露。

カップリング曲「こんなもんじゃねぇ」を歌唱中にプロデューサーの純烈リーダー・酒井一圭も登場し一緒に歌いながら合流すると、酒井からモナキのファンクラブが発足することと、8月にZeppツアーを開催することが発表された。Zeppツアー開催についてはメンバーにもサプライズ発表だったとの事で、メンバーのケンケンとおヨネは感動の涙を流し、取材に訪れた記者から目標をきかれると「レコード大賞新人賞が欲しいです！」と熱く決意を語った。

◆「モナキファミリークラブ」

酒井は「純烈はメンバーチェンジや卒業がありましたけど、モナキのメンバーにもこの世界で食べられるように一本立ちしてほしいし、純烈はモナキのバーターで営業がほしいです（笑）。「ミュージックステーション」や「CDTV ライブ! ライブ!」を目指してほしい！」と語った。

また、本日21時には「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のMVも公開となったので、こちらも是非チェックしてほしい。

◾️Zeppツアー

2026年8月18日（火）大阪・Zepp Namba（OSAKA）

2026年8月19日（水）愛知・Zepp Nagoya

2026年8月24日（月）東京・Zepp Haneda（TOKYO）

詳細は後日発表。

◾️デビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」

2026年4月8日（水）発売

https://bio.to/monaki_nandeyanen Aタイプ Bタイプ ○Aタイプ：CRCN-8829 定価:￥1,550（税込）

1.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど

作詩：酒井一圭、岩崎貴文 作曲・編曲：岩崎貴文

2.こんなもんじゃねぇ

作詩：酒井一圭、岩崎貴文 作曲・編曲：岩崎貴文

3.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど（オリジナル・カラオケ）

4.こんなもんじゃねぇ（オリジナル・カラオケ） ○Bタイプ：CRCN-8830 定価:￥1,550（税込）

1.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど

作詩：酒井一圭、岩崎貴文 作曲・編曲：岩崎貴文

2.ねがい

作詩：酒井一圭 作曲：向井浩二 編曲：猪股義周

3.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど（オリジナル・カラオケ）

4.ねがい（オリジナル・カラオケ）

◾️メジャーデビュー記念イベント 日程：4月29日（水・祝）

場所：竹取の湯 東京のスーパー銭湯【健康ランド】竹取の湯｜岩盤浴無料

時間：第一部13:00〜 ／ 第二部17:00〜