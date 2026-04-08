補修前の白線が消えかけた横断歩道（左）補修後の白線がくっきりした横断歩道＝神奈川県海老名市内（県提供）

神奈川県は８日までに、県内の道路で白線がすり減ったり消えたりしている横断歩道と、県が管理する道路の区画線の補修が完了する見込みになったとして「消えかけ白線ゼロ」の達成を宣言した。

県や県警によると、県内の横断歩道は約７万２千カ所、県管理道路（国道の一部、県道）の総延長は約１０８０キロに上る。横断歩道や区画線は日々摩耗し、県民からは補修の要望を度々受けてきた。効率的に摩耗箇所の特定につなげようと、県は２０２３年度から県警との連携を始めた。

車両にスマートフォンを搭載して県内全域の道路や横断歩道を静止画で撮影し、人工知能（ＡＩ）技術などを使って摩耗度が高い区画線を判定する取り組みに着手。区画線の調査は２３〜２５年度で一巡しており、県は今年９月末までに補修を完了させる予定だ。横断歩道については２２〜２４年度に調査が一巡し、管理する県警が２５年度末までに、６割以上が消えかけていた約１万４千カ所の補修を終えたという。

一方、市町村が管理する道路（総延長約２万４千キロ）については、補修が市町村に委ねられており完了は未定。県は県警のデータを市町村に提供するなど取り組みに協力していくとしている。

黒岩祐治知事は７日の定例会見で「道路の白線は日々摩耗していく。引き続き県と県警でしっかりとスクラムを組み、県民が安心して暮らせるようデジタル行政で優しい社会を実現していく」と述べた。