「これのおかげ」「めっちゃ良い」芸能人も愛用するドラストコスメ

お仕事でプロの技術や使用コスメをみる機会が多い芸能人。そんな人たちが使っているコスメって気になりますよね。今回はあのちゃんことあのさん、朝比奈彩さんの愛用品に注目。自身のYoutubeチャンネルにアップされた動画で紹介されたアイテムをピックアップ！美容面でも注目される、お二人が愛用しているアイテムとは？

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■あのさんの愛用品

2025年のベストバイアイテムを紹介する動画内に登場したのはこちら！

Bifesta/リップスクラブバーム 税込1,100円（編集部調べ）

シュガースクラブ配合で、ザラついた唇を整えてくれるケアアイテム。

あのさんは「唇の皮がえぐれるまで擦る」と話しつつ、お風呂や寝る前にマッサージしながら使っているとのこと。

続けて「これはツルってなるので良かったです」「唇が荒れやすいんですけど、これのおかげで耐えたなっていう感覚があります」と、仕上がりのなめらかさや荒れ対策としても効果を実感している様子。

また「ドラッグストアとかどこにでも多分売ってるやつなので」「おすすめ、これはよかった」とコメントし、気軽に買えるところも評価していました！

■朝比奈さんの愛用品

カバンの中身を紹介する動画で登場したのはこちら。

ヒロインメイク/スムースリキッドアイライナー スーパーキープ 03ブラウンブラック 税込1,100円（公式サイトより）

水・皮脂に強いウォータープルーフのリキッドアイライナー。朝比奈さんは、ブラウンの柔らかさとブラックのはっきり感をあわせた「ブラウンブラック」を愛用中。

動画では「こないだ買ったの」と最近の購入品として紹介。

そして「これめっちゃ良いのよ」と、お気に入りアイテムの様子でコメント。

使用感についても「ほっそいところまで綺麗に描いてくれる」「本当にこれもすごい良かったです」と話し、細部まで描きやすい点に満足しているようでした！

芸能活動はもちろん、美容面でも注目の集まるお二人の動画、ぜひチェックしてみてくださいね。