3月30日に満島ひかり（40）が、8歳下でモデル＆フォトグラファーの浅野啓介（32）との再婚と、第1子妊娠を発表して世間を驚かせた。満島は映画監督の石井裕也氏（42）と2010年に結婚したが、価値観の違いから6年強で離婚。それからちょうど10年目の再婚発表となった。

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突然の発表に芸能関係者がざわついたのは、約3カ月ほど前に、同世代の長澤まさみ（38）が、映画監督の福永壮志氏と電撃結婚を発表したばかりだったこともある。同世代の人気女優が立て続けに結婚発表をしたことについて、ベテラン芸能記者はこう語る。

「これまで、人気女優の結婚相手といえば、青年実業家やスポーツ選手、医師というのがトレンドでしたが、満島と長澤の結婚で“将来的に才能が開花しそうな業界関係者”に注目が集まっていると言えるでしょう。浅野氏はニューヨークを拠点とする世界有数のエージェントに所属するモデルであり、写真家としての才能にも長けているといいます。福永氏もハリウッド活躍する映画やドラマの製作側です。日本ではまだ知名度が低いパートナーを選んだ“先見の明”を持つ満島と長澤は、若手女優にも影響力を持っていますから、『あの2人に続け』とばかりに、才能を秘めた裏方さんへの好奇心が旺盛になってくるのではないでしょうか」

■“85年組”と呼ばれるライバルたちの存在

一方、満島の再婚については、こんな証言をする芸能関係者もいる。

「満島は常にライバルの存在がモチベーションにあります。仕事ぶりはもちろん、私生活においても同様で、象徴的なのが“85年組”と呼ばれるくくりの中の、生年月日が全く一緒の宮粼あおい（40）です。満島、宮粼、蒼井優（40）、安藤サクラ（40）が登壇した17年10月の『第30回東京国際映画祭』の騒動は有名で、蜷川実花氏が撮影したポスターの撮り直しを満島だけが要求し、大ひんしゅくを買ったとか、満島が宮粼と同席するのを嫌がって、会見を直前になってキャンセルしたこともあったと言われています。同年12月、宮粼は岡田准一との再婚を発表しましたが、満島は親しい役者仲間との集まりで“アイドルとの結婚の是非”について疑問を呈したそうで、漏れ聞いた関係者の間で話題になりました。すでにできあがったアイドルよりも“これからの伸びしろがある人物を自分でしっかり育てる”のが満島の男性選びの基準だとか。宮粼に対する強い反骨精神を感じさせます」

満島や宮粼より学年は1つ上になるが、生まれた年が同じで忘れてはいけないアラフォー女優に綾瀬はるか（41）がいる。

「綾瀬についても満島は、あまりいい印象は持っていないようですね。綾瀬がどう思っているのかは分かりかねますが、長いキャリアでも、これまで共演がなかったのが何よりの証拠でしょう。綾瀬が結婚を前提に、SixTONESのジェシー（29）と交際しているのは周知の事実ですから、宮粼と同様に“アイドルがパートナー”という点も引っ掛かっているのかもしれません」（前出の芸能関係者）

“イケメンアイドル”か“将来有望な業界人”か……。好みの男性のタイプを自由自在に選べるのも実力派アラフォー女優だからだろうが、裏方が本命候補の一角を占めるようになると芸能記者は人気女優の熱愛を追うのがますます難しくなりそうだ。

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長澤まさみの公称169センチという身長に対し、それよりも高いとする説は以前からくすぶっている。関連記事【もっと読む】長澤まさみの身長は本当に公称の「169センチ」か？ 映画「海街diary」の写真で検証…では、本人の身長が公称値よりも高い可能性について検証している。