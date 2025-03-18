3月14日、「第48回日本アカデミー賞」授賞式が都内でおこなわれた。授賞式の様子は、日本テレビ系列で収録済みの映像が放送されたのだが、一部のやり取りがカットされたことが波紋を広げている。今回、司会を務めたのは、女優・安藤サクラ。映画『ミッシング』で優秀主演女優賞にノミネートされた石原さとみとの会話のなかで、こんな一幕があった。石原にとって『ミッシング』は、産後復帰作となる思い入れの強い作品だ。同