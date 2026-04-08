巨人の平山功太内野手（２２）が７日、地元・広島での“がい旋打デビュー”に意欲を示した。１軍に合流し、マツダで支配下契約会見に出席。８日以降に１軍登録される可能性があり「出られるか分からないですが、あしたから１本でもヒットを打ってうれしい思いをさせてあげたい」と観戦に訪れる予定の両親へ恩返しを誓った。

真新しい背番号６９のユニホームに袖を通し、身が引き締まった。５日に吉報を受け「広島の場所でデビューできるかもしれないワクワクと、ラストチャンスをいただけたという気持ちでした」。真っ先に広島在住の父に電話で連絡し「（地元で）出れたら一番いいな」とエールを受けた。

内野手登録も外野を主戦場とする１８５センチの大型スラッガー。３年目の今季はオープン戦で２試合連続アーチ、ファームでも５戦連続安打とアピールを継続し、支配下昇格を勝ち取った。水野編成本部長は「走攻守でバランスの取れた選手で１軍での活躍を期待しております。期待しかありません」と激戦の外野争いに新風をふかせる存在として待望した。

試合前の走塁練習では気迫のヘッドスライディングで、スタンドからの拍手を浴びた。出場する可能性がある翌８日以降に向けて「この２年半頑張ってきたことをどれだけ出せるかがカギ。気持ちでやっていけたら」と語気を強めた。

◆平山 功太（ひらやま・こうた）２００４年３月１６日、広島市生まれ。２２歳。瀬戸内高を経て環太平洋大に進学も中退。独立リーグ千葉スカイセイラーズを経て２３年育成ドラフト７位で巨人入団。昨季は３軍で５６試合に出場し打率２割９分、５本塁打、２６打点。１８５センチ、８２キロ。右投右打。