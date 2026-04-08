矢沢永吉、日本人男性ソロアーティスト最多の日本武道館6日間公演を含む全国ツアー『ロックの軌跡』開催決定

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矢沢永吉が、全国ツアー『EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2026 Just keep going ～ロックの軌跡～』の開催を発表した。

■神戸ワールド記念ホール、大阪城ホール、日本武道館で全9公演

11月25日に兵庫・神戸ワールド記念ホール、11月28・29日に大阪・大阪城ホール、そして12月3日から12日にかけて東京・日本武道館で全6回の公演を行う。

今回のツアーで2021年以来、6年連続の全国ツアー開催。日本武道館での6日間公演は日本人男性ソロアーティストとしては最多公演回数。さらに、武道館最多動員と並ぶ1万5,000人の動員を予定しており、6回で9万人になる見込みだ。

また、矢沢永吉ライブ史上初となる360度LEDスクリーンを天井（上方）に設置。今回は会場四方に客席を設けるため360度どこからも映像を楽しめる。

武道館1回の公演での最多動員は、SIAM SHADE（2002年）、福山雅治（2009年）の1万5,000人。また、日本武道館連続公演は1990年1月29日～2月19日のHOUND DOGの15日間が最多。ソロアーティストは昨年、エリック･クラプトンの8回が最多。松任谷由実、松田聖子が6日間開催している。

なおツアーのチケットは、FC先行が4月8日12時より受付開始。一般発売のスケジュールは近日発表される。

なお、4月8日放送のテレビ朝日系ドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』では、矢沢が書き下ろした主題歌「BORDER」が初オンエアされる。こちらも要チェックだ。

■ライブ情報

『EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2026「Just keep going ～ロックの軌跡～』

11/25（水）兵庫・神戸ワールド記念ホール

11/28（土）大阪・大阪城ホール

11/29（日）大阪・大阪城ホール

12/03（木）東京・日本武道館

12/05（土）東京・日本武道館

12/06（日）東京・日本武道館

12/09（水）東京・日本武道館

12/11（金）東京・日本武道館

12/12（土）東京・日本武道館

■【画像】矢沢永吉のアーティスト写真

■【画像】ツアーのキービジュアル＆ロゴ

■関連リンク

『EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2026「Just keep going ～ロックの軌跡～』特設サイト

https://www.eikichiyazawa.com/feature/justkeepgoing2026

矢沢永吉 OFFICIAL SITE

https://www.eikichiyazawa.com/