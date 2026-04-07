ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が６日（日本時間７日）、ドジャース戦に「４番・三塁」で先発出場。大敗の展開も自身９試合ぶりのマルチ安打をマークして存在感を発揮した。

力勝負に負けなかった。初回２死一塁。１ストライクから真ん中９３・３マイル（約１５０・１キロ）の直球を捉え、速度１０４・５マイル（約１６８・１キロ）の痛烈な打球で三遊間を破る左前安打を放った。６回先頭では２ストライクから外角低め９８・４マイル（約１５８・３キロ）直球を右前安打。「日々、試行錯誤しながら」と語っていたように左足の上げ幅などを微調整しながら、開幕戦以来のマルチとした。

守備では３回２死一塁で、打球速度１０５・８マイル（約１７０・２キロ）の痛烈なゴロが岡本の正面に飛び、そのまま股下を抜けていった。ここまで再三の好守を見せていたが、メジャー初失策。シュナイダー監督は「打球は強烈だったし、彼はここまでずっと安定していた」と責めなかった。

７日（同８日）はＷＢＣの侍ジャパンで共闘したドジャース・山本と対決する。右腕とはＮＰＢ時代に８打数４安打、１本塁打と好相性。５連敗を喫したとあってか試合後は言葉をのみ込んだ。「チームに貢献できるように」と語る主砲が攻略の先導者となる。（宮内 孝太）