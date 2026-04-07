【ZARAの黒】がおしゃれ！ 40・50代がサマ見え狙える「大人っぽワンピ」

使いやすい色の代表格、黒。ですが、安易に黒アイテムを選んで無難な印象になってしまうのは避けたいところです。今回注目した【ZARA（ザラ）】の黒ワンピースは、シンプルなのに着るだけでサマ見えが狙え、大人女性の魅力を引き立ててくれそうなアイテムが揃っている様子。今回は40・50代が取り入れたい、センスよく決まりそうなワンピースをピックアップしてご紹介します。

大人がヘビロテしたいシンプル黒ワンピ

【ZARA】「ロング丈コットンワンピース」\5,990（税込）

無駄を削ぎ落としたミニマルデザインが魅力の黒ワンピース。ゆったりとしたシルエットで体のラインを拾いにくい一方、ストンと落ちるロング丈が縦ラインを強調し、着るだけでスタイルアップ見えも狙えそう。シンプルだからこそ、小物や羽織りで印象を変えやすいのもポイントです。一枚で着るのはもちろん、レイヤードコーデでも活躍が期待できます。

女性らしさ引き立つ黒ニットワンピ

【ZARA】「ベルト付きニットワンピース」\7,990（税込）

ハイネックとゴールドバックルのディテールで、上品さを演出できそうなワンピース。そのままゆるっと着ても、付属のレザー調ベルトで引き締めてもOK。ウエストマークすれば自然なメリハリが生まれ、より女性らしいシルエットに仕上がりそうです。シンプルな黒でも地味見えしにくく、洗練された大人スタイルを演出できそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M