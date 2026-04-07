《【不審者に注意!】 昨日午後10時35分頃、中央区日本橋人形町1丁目の路上において、帰宅中の女子高生を見てウィンクをした男性がいるという不審者情報がありました。不審な人を見かけたら、ためらわずに110番通報してください》

【写真】中央区が「110番通報して」ウインクした男性を“不審者”として呼びかけた投稿

ウインクで“不審者”？

4月7日、東京都中央区の公式Xで冒頭のような投稿が行われた。ウインクした男性を「不審者」とし、通報を呼びかけるという異例の内容だが、ネット上では、

《道端でウインクされたら何罪で訴えれば良いんだ?》

《流石にこれは可哀想 ウィンクしただけで??》

という声が上がる一方で、

《ウィンクでも高校生にとっては恐怖だったと思うよ…》

と女子高生を擁護する意見も寄せられるなど、物議を醸している。

中には、

《むしろこの投稿が不審》

《意味わからん。。。目にゴミが入っただけかもしれないだろ》

《行政がそういう訳わからん情報をまともに取り扱うなよ》

と、真偽について疑問視する人も見られた。

「ただ瞬きをしただけだったかもしれませんし、好意によるウインクかどうかは確認が難しいのでは。

女子高生の思い違いということも否定できませんが、夜遅い時間帯であったことを考慮すると、恐怖を感じた可能性は十分に考えられます。詳細はわかりませんが、即時配信に至った理由があったのかもしれませんね」（全国紙社会部記者）

投稿をした中央区に聞いた

この投稿の意図について、中央区に問い合わせると、

「各地域の不審者情報や詐欺情報などを発信する『メールけいしちょう』から、今回の不審者情報が発信されました。この情報を受け、該当する地域では注意喚起として、同様の発信を行うルールになっています。

本件に関して、女子高生が怖い思いをしたのか、どのような状況だったのかなど、詳しい状況は警察に確認中ですが、警察に相談があったということは間違いないです」（中央区防災危機管理課担当者、以下同）

ルールとして定められているという裏事情はあるものの、真偽が明確でない情報を発信することについては、

「“確認もせずに発信するのはいかがなものか”というご意見は受け止めています。ただ、不審者情報として警視庁が発信している以上、区として発信する情報の取捨選択を行うのは難しいと考えています」

その後、中央区の公式Xは“追加情報”として、

《女子高校生はニヤニヤしながら近づく男性に、すれ違いざまにウインクされ、身の危険を感じ警察に相談したとのことでした》

と発表。警察に相談するに至った経緯が明らかになった。

前出の担当者は区内の警察に対し、

「今回の『メールけいしちょう』の内容だと、緊急性や危険性が認識できなかった表現だったため、そうした性質が伝わるよう申し入れた」

とし、改善を求めているという。

安心を守るための情報発信は、どこまで許容されるべきなのか──。