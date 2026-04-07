4月5日、人気YouTuberのHIKAKINが自身のYouTubeチャンネル『HikakinTV』を更新。HIKAKINの誕生日である4月21日午前7時から、自身プロデュースの麦茶「ONICHA」を全国のセブン-イレブンで販売すると発表した。しかしその思いとは裏腹に、SNSでは批判の声が渦巻いている。

「HIKAKINさんのチャンネルでは、3月28日から波の音が流れ続ける生放送を続けて視聴者の不安を煽り、5日になって桃太郎に扮したHIKAKINさんが登場、鬼ヶ島らしき場所で冒険を繰り広げると鬼のゆるキャラが出てきて……結果、麦茶の販売を告知しました。《日本の麦茶変えるぞ！》とキャッチフレーズを叫びました。動画では《地味で主役ではなかった麦茶》《親に言われて飲む退屈な飲み物》など“過去の麦茶”を散々ディスり、自分の麦茶をPRしています」（芸能記者）

すでに日本の食文化に根付いた麦茶を執拗に攻撃するHIKAKINの姿勢に対し、X上では多くの人が違和感を表明している。

《何の理由があっても他のメーカーの麦茶を下げるような表現してまでアピールするのはあかんのちゃう？》

《地味ではないし麦茶といえば夏は主役まであるからね しかも原材料が外国産…それで日本の麦茶を変える？じゃあ国内の原材料使ってよ…》

《日本を変える（予定）ヒカキンの鬼茶の使ってる麦が国産でないと話題ですが、、、さっきコープで買った58円の麦茶でさえ大麦は国産でした》

特に突っ込まれているのは原材料の大麦がカナダ、オーストラリア産というところ。そこは国産を使うべきだという声が数多い。

「さらに価格は税込149円と特に安いわけでもありません。国産大麦使用で100円を切る麦茶も数多く売られている中で、HIKAKINさんのブランド力だけで勝負しに行くのは強気ですね。BEE株式会社を設立し、自ら販売者となりプロデュースに携わっていますが、先に販売して大ヒットした『みそきん』のような盛り上がり方はしていない印象です」（前出・記者）

HIKAKINは

《娘が大きくなった時に、「お父さんが麦茶を変えたんだよ」って胸を張って言いたい。その覚悟で作りました。みんなの力を、貸してください。 一緒に日本の麦茶を変えましょう》

と“お父さんキャラ”も駆使してPR。自身のXでも《ONICHAの話題のインプレッションが1日で数億レベルに達していて今コレ。めちゃくちゃ嬉しい反面、発売日が怖くなってきました》などと煽り投稿しているが、果たして日本の麦茶は本当に変わるのだろうか。