「非常に厄介で難しい」「いいFWが数人」森保監督、決定した“第３の相手”の印象は？「本当に厳しいグループ」【日本代表】
３月31日に開催された北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフB決勝で、スウェーデンがポーランドに３−２で勝利。同予選では未勝利だったにもかかわらず、本大会出場を決めた。
この結果、グループFに入った日本代表の対戦相手は、オランダ、チュニジア、そしてスウェーデンに決定した。
アーセナルのFWヴィクトル・ヨケレスやリバプールのFWアレクサンドル・イサクらのタレントを擁す“第３の相手”を日本代表の森保一監督はどう見ているのか。欧州から帰国した７日の囲み取材で「手強いチームが来た」と切り出し、こう評している。
「やはり厳しいグループだなと思います。ポット１からポット４まで実力が拮抗している。本当に厳しいグループ。スウェーデンに関しては、前線に得点を取れるいいフォワードが一人じゃなく数人いて、そこをターゲットに堅守から攻撃につなげられる形を持っていると思います」
指揮官は「北欧（のチーム）は非常に組織だってプレーでき、足下のテクニカルな部分と高さを両方持ち合わせているチームなので、非常に厄介で難しい相手だなという印象を持っています」と続けた。
今大会、ここまで４チームの力が拮抗しているグループは他にないだろう。“死の組”突破には、森保ジャパンの総合力が試されそうだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】日本を舐めているのか。イングランド代表の名将が用意したのは“とんでもない愚策”だった
この結果、グループFに入った日本代表の対戦相手は、オランダ、チュニジア、そしてスウェーデンに決定した。
アーセナルのFWヴィクトル・ヨケレスやリバプールのFWアレクサンドル・イサクらのタレントを擁す“第３の相手”を日本代表の森保一監督はどう見ているのか。欧州から帰国した７日の囲み取材で「手強いチームが来た」と切り出し、こう評している。
指揮官は「北欧（のチーム）は非常に組織だってプレーでき、足下のテクニカルな部分と高さを両方持ち合わせているチームなので、非常に厄介で難しい相手だなという印象を持っています」と続けた。
今大会、ここまで４チームの力が拮抗しているグループは他にないだろう。“死の組”突破には、森保ジャパンの総合力が試されそうだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】日本を舐めているのか。イングランド代表の名将が用意したのは“とんでもない愚策”だった