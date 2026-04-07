アイドルグループ「℃―ｕｔｅ」の元メンバーで歌手の鈴木愛理がＮＨＫ Ｅテレの長寿番組のテーマソングを担当することを報告した。

鈴木は６日、自身のインスタグラムを更新。「《情報解禁》鈴木愛理、がんこちゃんのテーマソングを担当します！！ 『ざわざわ森のがんこちゃん』放送３０周年。そんな大切なタイミングに。しかも１１年ぶりにテーマソングも生まれ変わるタイミングに。私を見つけてくださりありがとうございます」と、１９９６年４月から放送されている未就学児から小学１年生向けの道徳番組「ざわざわ森のがんこちゃん」の新テーマソングを担当することを伝え、レコーディング風景や、がんこちゃん柄の靴下をはいているショットをアップ。

「私も小さい頃みていた、きいていたあの曲。ドンドンズズン！！！！子どもたちに向かって元気を届けて！と言っていただいて歌うのは初めてでした。子供の頃の記憶に残る歌を歌いたい、っていうのは、近い未来に叶えたい夢のひとつだったので、幸せと驚きでいっぱいです」と、夢がかなったことを明かし、「将来自分のこどもも聴く日が来るのかなぁなんて 少し遠い未来の希望も抱きながら。初回放送は４月１０日です！！みんなの元へ、とどけーーーーーっ！！！」とつづった。

この投稿には、「なつかしすぎる 小学校で見てた気がする」「えー！！凄い がんこちゃん、見なきゃ」「教育者として、愛理ちゃんの歌声、子どもたちにとどけます！」「すごすぎる！」「愛理ちゃんの歌声が子どもたちに届くの嬉しい」「はやく聴きたい」「最高すぎて泣きそう」「感動する」などのコメントが寄せられた。