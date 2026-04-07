やはり高市首相の感覚は「おもしろい」。そう痛感したのは予算案の年度内成立が見送られた際のコメントだった。

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読売新聞は、「野党への恨み節を口にした」と報じ…

「予算案の年度内成立が実現しなかったことは残念だ。全ては国民の安心と『強い経済』構築のためという思いだったが、野党の皆さんと共有できなかった」

読売新聞は、首相は「参院で『壁』として立ちはだかった野党への恨み節を口にした」と報じた（3月31日）。



先月アメリカ・ワシントン近郊のアーリントン国立墓地を訪れた高市早苗首相 ©時事通信社

参院自民党の存在も大きかったはずだが、予算不成立は野党のせいだったのか……。似たような意味で、少し前の産経新聞には首相側近の言葉が載っていた。

「首相は純粋な人だ。『国民生活に影響を生じさせないよう年度内に成立させた方がいいでしょう。なぜそうしないの？』と考えている」

なぜそうしないの？という首相の「純粋」な思いに、SNSでは「土日審議を拒否する野党は怠慢ではないか」という批判も広がった。

今回の審議時間は短く、分科会も見送られるなど異例続きだった。国会日程そのものがいつもと違っていた。予算審議は約1カ月遅れて始まっている。なぜかと言えば、高市首相が通常国会冒頭に衆院解散をしたからだ。あの時点で3月末の年度内に成立はできない、予算より解散なのかという批判があった。しかしそれらは忘れて「他人のせい」というのは高市政権になってからのお約束の光景だ。その振る舞いは一定の支持を集めるから首相自身も止めることはない。

こうした「純粋さ」を止める声が周囲から聞こえてこないのもまた現在の政権の特徴なのだろう。自民党を大勝に導いた高市氏には何も言えない状況があるのだろうか。

さて年度内成立が難しくなったあとも、首相の姿勢は少し不思議だった。野党側は参院で首相出席の集中審議を求めたが、与党は応じなかった。理由については「いろいろ事情がございまして、難しい」と説明され、首相の日程が「重要な要素」とも語られている（朝日新聞4月2日）。首相はかつて衆院選の演説で「私にばっかり（答弁が）当たる」と語ったとも報じられている。

野党と「共有できなかった」と説明する首相の言葉と、年度内成立が実現しなかったとなるや集中審議に首相が出席しないという現実。こうした態度は果たして「純粋」なのだろうか。むしろ別の言葉で説明した方がしっくりくるようにも思える。傲慢という漢字が思わず浮かんだが。

日本の国旗にはないのは「おかしい」と繰り返し主張

高市首相のそうした姿勢についてジャーナリストの後藤謙次氏は「多くの意見に耳を傾け、議論を経て決断するという思考回路がないからだろう」と書いている（ダイヤモンドオンライン4月3日）。強烈な論評だが、自民党・与党内にも似たような空気があることが紹介されている。

例えば予算の年度内成立へのこだわりをめぐっても、衆院段階では予算委員長による職権行使が16回に及び、与党内からも「職権委員長」と皮肉られる異例の運営だったと紹介されている。参院側からも「参院側は誰も選挙で高市さんの世話になっていない」との声が紹介されている。多くの意見を踏まえて調整するというよりも、自らの判断を優先する政治スタイルが浮かび上がってくる。

後藤氏はこうした状況を、高市氏の「一人で考え、一人で決定する危うさ」と表現している。「高市はXへの投稿の頻度が高い。これも対話、協議を経ずに一方通行で自説、持論を押し通す高市の政治手法の反映といっていい」とも指摘しているが、皮肉なことにそのあと高市氏は集中審議に首相が出席しないという記事に対してXで反論していた。記者相手や国会ではなくSNSでの言論がお好きなようだ。

これでは「純粋」という言葉で語られる政治スタイルとはまた別の側面が見えてくる。こうした危うさが政策の場面で現れたらどうなるのか。

例えば首相が長年こだわり続けてきた国旗損壊罪の創設も象徴的な例だろう。外国の国旗を損壊した場合には処罰規定があるのに、日本の国旗にはないのは「おかしい」と首相は繰り返し主張してきた。ただ刑法学者からは、この規定は外交関係の保護が目的であり、日本国旗について同じ論理は成り立たないとの指摘がある。感情としては理解できても法律論としては弱いという評価だ（東京新聞4月1日）。

自民党内からも「世間は冷ややかだ」という声が…

自民党内からも「法制化の根拠となる事実がない」「世間は冷ややかだ」という声があることが紹介されている。感情がそのまま政策の根拠になっていくとすればかなり気になる。国家のリーダーがどの段階で感情と制度を切り分けるのかは、もっと慎重に見ておく必要があるだろう。Xへの投稿が多いのも、論理より感情に訴えるほうが簡単だからだろうか。

さらに言えば、最近話題となったサナエトークン問題も、単発の仮想通貨騒動だけではなく、高市首相をそのまま考える問題に思える。政治と支持者組織、資金や民間活動との境界がどこにあるのかが見えにくくなっている印象があるからだ。サナエトークンは高市氏が首相になってからの話であることも要注意だ。現在進行形で「公」と「私」の境界が問われている問題でもある。

高市首相が掲げる「強い国」という言葉は政権の重要なキーワードだが、国家の強さは制度の「側（がわ）」だけで成立するものではないはずだ。

公私の境界が曖昧になったり、判断が一人の思考に依存するような状況が続くとすれば、それはどこかアンバランスにも見える。「強い国」という言葉が繰り返されるほど、その中身のあり方も丁寧に見ておく必要があるのではないか。

（プチ鹿島）