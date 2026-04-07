アメリカによる戦闘終結に向けた提案をめぐり、イランが仲介国に回答を伝えたと報じられました。一時的な停戦を拒否し、恒久的な戦闘の終結が必要だと強調したということです。

イランメディアは6日、アメリカが提示した戦闘終結に向けた提案について、イランが仲介国のパキスタンに回答を伝えたと報じました。イラン側は停戦を拒否する一方で、「戦争の恒久的な終結が必要である」と強調したということです。

また、イランの回答は、地域全体での戦闘の終結やホルムズ海峡の安全な航行に向けた取り決めなど、10項目から構成されているということです。

アメリカが提示した案については、まず即時停戦を実現し、停戦期間中に包括的な合意を目指す二段階方式の案だと複数メディアが報じていました。

アメリカ トランプ大統領

「イランから提案があった。重要な提案だ。大きな一歩だ。十分とは言えないが、非常に重要な一歩だ」

一方、トランプ大統領はイランから重要な提案があったと明かしたうえで、「もし彼らがやるべきことを実行すれば、戦闘はすぐに終わる」と強調しました。