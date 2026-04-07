エルフ・荒川“本名”サラッと公開 写真添え「歩夢ちゃんが呼んでくれた」
お笑いコンビ・エルフの荒川が、7日までに自身のXを更新。自身の本名をサラリと公開する一幕があった。
【写真あり】満面の笑みで…エルフ・荒川“本名”サラッと公開
荒川は「歩夢ちゃんが葉月ちゃ〜んって呼んでくれた はーい」と写真を添えて投稿した。
荒川は、2024年4月末放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』内でこれまでの歩みや家族について深掘りしながらトーク。「助けてくれることが多い」という妹たちを紹介する場面では、「私が葉月（はづき）で…」と本名を明かす一幕も。MCのくりぃむしちゅーの上田晋也が「お前、葉月って言うの!?荒川葉月なのか！葉月って可愛らしい名前じゃん」とリアクションすると、荒川は照れた表情で「呼ばないで〜（笑）」と制止した。
【写真あり】満面の笑みで…エルフ・荒川“本名”サラッと公開
荒川は「歩夢ちゃんが葉月ちゃ〜んって呼んでくれた はーい」と写真を添えて投稿した。
荒川は、2024年4月末放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』内でこれまでの歩みや家族について深掘りしながらトーク。「助けてくれることが多い」という妹たちを紹介する場面では、「私が葉月（はづき）で…」と本名を明かす一幕も。MCのくりぃむしちゅーの上田晋也が「お前、葉月って言うの!?荒川葉月なのか！葉月って可愛らしい名前じゃん」とリアクションすると、荒川は照れた表情で「呼ばないで〜（笑）」と制止した。