「やかんの麦茶 from 爽健美茶」より、国民的アニメ「クレヨンしんちゃん」とのコラボレーションボトルとして、「家族の名言付き！クレヨンしんちゃんボトル」全15種が登場！ 4月6日（月）より期間限定で全国発売中です。

やかんをかぶった様々な表情をした可愛らしいしんちゃんの限定イラストが可愛いこのボトル。「そこのおねいさん！オラとお茶しない〜」のセリフがまさにしんちゃん！

ボトル側面には、「家族の名言コレクション」として、「映画クレヨンしんちゃん」の中から“家族”にまつわる名言を厳選。それぞれの名言が生まれた映画の名シーンを切り取り、飲みながら自然と家族を思い出してもらえるデザインに。全15種それぞれ異なる表情・名言が楽しめる、思わず集めたくなるボトルです。

あたたかくなってきて、冷たい麦茶が美味しい季節。見かけたらぜひ手にとってみてくださいね！

高橋文哉さん主演の実写化ショートムービー「やかんの家族だゾ！」シーズン2もスタート！「やかんの家族だゾ！」は、いつの時代も明るく生きる「クレヨンしんちゃん」の野原家を舞台に、家族のなにげない日常のシーンを描いていくオリジナルショートムービーです。デザインボトルと共にお楽しみを。