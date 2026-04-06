アイナ・ジ・エンド、TVアニメ『ONE PIECE』オープニング主題歌の新曲「ルミナス - Luminous」MV公開！

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アイナ・ジ・エンドが、TVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編オープニング主題歌である新曲「ルミナス - Luminous」のMusic Videoを自身のYouTubeチャンネルにて公開した。

公開されたMusic Videoは、昨年リリースした「革命道中 - On The Way」と同じく、G2 YUKI TSUJIMOTOが監督を担当。再生回数は約5,000万回を記録し、アイナ・ジ・エンドの代表作となっている作品でもあり、今回の新曲「ルミナス - Luminous」も待望の再タッグを組んだ。

MVは夢か現実か、この境界を行き来しながら「駆ける」という行為そのものが人の内側を動かしていく瞬間を描いたMUSIC VIDEO。届かないかもしれない、それでも駆ける。その姿こそがこの物語の始まり。複数人とのフォーメーションダンスや物語が進行していくなかで立ちはだかるように現れた人たちとも最後は一緒になって群舞の状態になり大団円を迎える。楽曲の持つ気持ちが開けていくようなワクワクさとエネルギッシュさをぎゅっと凝縮した、エモーショナルで煌めいたMVとなっている。アイナとG2 YUKI TSUJIMOTOが作り上げる独創的な世界観に注目して欲しい。

●リリース情報

『ルミナス - Luminous』

配信中



配信リンクはこちら

https://aina.lnk.to/Luminous

●ライブ情報

「PICNIC前夜祭」

https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1131865

会場：恵比寿LIQUIDROOM

2026年4月6日(月) 〜学生限定〜

開場/開演 18:30/19:30

2026年4月7日(火) 〜男性限定〜

※アイナ・ジ・エンド公式ファンクラブ「アイナ荘」入会者限定

開場/開演 14:00/15:00

2026年4月7日(火) 〜女性限定〜

※アイナ・ジ・エンド公式ファンクラブ「アイナ荘」入会者限定

開場/開演 18:30/19:30

『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -』

https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1130314

2026年4月23日(木) [ソウル] Yes24 Live Hall

2026年4月28日(火) [バンコク] The Street Hall

2026年5月11日(月) [台北] Legacy Taipei

2026年5月12日(火) [台北] Legacy Taipei

2026年6月21日(日) [福岡] 福岡市民ホール 大ホール

開場/開演18:00/19:00

2026年6月23日(火) [名古屋] Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

開場/開演18:00/19:00

2026年6月25日(木) [大阪] オリックス劇場

開場/開演18:00/19:00

2026年7月5日(日) [東京] NHKホール

開場/開演17:00/18:00

●作品情報

TVアニメ「ONE PIECE」エルバフ編



2026年4月5日(日) よる11時15分より放送開始

放送局：全国フジテレビ系列

©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

関連リンク

アイナ・ジ・エンドオフィシャルサイト

https://ainatheend.jp/​

尾田栄一郎公認 作品ポータルサイト「ONE PIECE.com」

http://one-piece.com/