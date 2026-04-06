ガストのモーニング食べ放題をグルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「神コスパすぎる！！」
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人気グルメYouTuber・山崎NANAが、「【ガスト】ガストの朝食ビュッフェがコスパ最強すぎた！ハンバーグも唐揚げもパンケーキも食べ放題の美味しすぎる豪華なメニューを朝から食べ過ぎた爆食女の満腹モーニング【大食い】」を公開した。全国にわずか数店舗しか存在しないガストの朝食ビュッフェを訪れ、その圧倒的なコストパフォーマンスと豪華なメニューを徹底検証している。
動画では、ホテルに併設された目白駅前店のモーニングビュッフェを体験。色鮮やかなサラダコーナーから、和食、洋食、デザートまで豊富なラインナップが1500円で食べ放題という驚きの内容となっている。中でも山崎NANAが「この世のバグ」と称賛したのが、ガストの代名詞とも言えるチーズINハンバーグが朝から食べ放題であること。おそるおそる箸を入れると中から熱々のチーズがとろけ出し、「ビュッフェクオリティ高すぎ」と感動をあらわにした。
さらに、揚げ物コーナーには専門店の「から好し」のから揚げもラインナップされている。常に揚げたてが補充されており、一口食べると「サクサクジューシー」と大絶賛。備え付けのタルタルソースをかけたアレンジには、「スター状態のマリオ。向かうところ敵なし」と表現し、箸が止まらない様子を見せた。他にも桜えびご飯やアジフライなど、多彩なおかずを次々と平らげていく。
食後のデザートには、パンケーキにマスカルポーネクリームやメープルシロップをかけ、さらに本格的な抹茶ゼリーやわらび餅、あんこをトッピングした特撰デザートプレートを作成。「令和最強の和洋折衷スイーツ」として独自のアレンジを楽しみ、そのクオリティの高さを絶賛した。
全国で4店舗限定というレアなサービスながら、その内容の充実度とコストパフォーマンスは圧倒的だ。看板メニューから本格スイーツまで、好きなものを心ゆくまで満喫できるガストの朝食ビュッフェは、「実質タダ」と思えるほどの満足感を得られる至高の体験と言えるだろう。
動画では、ホテルに併設された目白駅前店のモーニングビュッフェを体験。色鮮やかなサラダコーナーから、和食、洋食、デザートまで豊富なラインナップが1500円で食べ放題という驚きの内容となっている。中でも山崎NANAが「この世のバグ」と称賛したのが、ガストの代名詞とも言えるチーズINハンバーグが朝から食べ放題であること。おそるおそる箸を入れると中から熱々のチーズがとろけ出し、「ビュッフェクオリティ高すぎ」と感動をあらわにした。
さらに、揚げ物コーナーには専門店の「から好し」のから揚げもラインナップされている。常に揚げたてが補充されており、一口食べると「サクサクジューシー」と大絶賛。備え付けのタルタルソースをかけたアレンジには、「スター状態のマリオ。向かうところ敵なし」と表現し、箸が止まらない様子を見せた。他にも桜えびご飯やアジフライなど、多彩なおかずを次々と平らげていく。
食後のデザートには、パンケーキにマスカルポーネクリームやメープルシロップをかけ、さらに本格的な抹茶ゼリーやわらび餅、あんこをトッピングした特撰デザートプレートを作成。「令和最強の和洋折衷スイーツ」として独自のアレンジを楽しみ、そのクオリティの高さを絶賛した。
全国で4店舗限定というレアなサービスながら、その内容の充実度とコストパフォーマンスは圧倒的だ。看板メニューから本格スイーツまで、好きなものを心ゆくまで満喫できるガストの朝食ビュッフェは、「実質タダ」と思えるほどの満足感を得られる至高の体験と言えるだろう。
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