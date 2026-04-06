結婚発表のYouTuberぷろたん、本名書かれた婚姻届公開で驚きの声相次ぐ「初めて知った」「カッコイイ」
【モデルプレス＝2026/04/06】YouTuberのぷろたんが4月5日、自身のInstagramを更新。婚姻届に記載された名前に注目が集まっている。
【写真】36歳イケメンYouTuber、直筆で書かれた本名
2026年4月4日に自身のX（旧Twitter）にて「この度、私ぷろたんは結婚いたしましたことをご報告いたします」と報告したぷろたん。翌日5日、自身のInstagramで「結婚しました」のコメントとともに、婚姻届の上に光り輝く指輪が3つ並べられた写真を公開した。婚姻届の「夫になる人」の欄には「鈴木健太郎」と、ぷろたんの本名が記載されている。
この投稿に、ファンからは「初めて知った」「意外」「本名カッコイイ」「新鮮」など反響が相次いでいる。
1989年8月4日生まれ。静岡県出身。筋トレや大食い動画で人気を集め、YouTuberとして活動する傍ら「PROISM」にてプロテインをプロデュースするなど多岐にわたって活躍。また、過去に結婚していたこと、そしてその後離婚していたことを公表している。（modelpress編集部）
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【写真】36歳イケメンYouTuber、直筆で書かれた本名
◆ぷろたん、本名公開
2026年4月4日に自身のX（旧Twitter）にて「この度、私ぷろたんは結婚いたしましたことをご報告いたします」と報告したぷろたん。翌日5日、自身のInstagramで「結婚しました」のコメントとともに、婚姻届の上に光り輝く指輪が3つ並べられた写真を公開した。婚姻届の「夫になる人」の欄には「鈴木健太郎」と、ぷろたんの本名が記載されている。
◆ぷろたんプロフィール
1989年8月4日生まれ。静岡県出身。筋トレや大食い動画で人気を集め、YouTuberとして活動する傍ら「PROISM」にてプロテインをプロデュースするなど多岐にわたって活躍。また、過去に結婚していたこと、そしてその後離婚していたことを公表している。（modelpress編集部）
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