「早く見つかって」小6男児不明2週間…保護者から不安の声　広範囲で捜索　保護者説明会で経緯や対策説明へ

京都・南丹市で男子児童が行方不明となって、6日で2週間です。

いまだ発見には至っておらず、警察が捜索を続けています。

京都・南丹市から、広瀬修一キャスターの中継です。

男子児童が行方不明になっている小学校の前です。

現在は春休み中ですのでがらんとした様子になっていて、児童や教職員の姿は、この場所からは見ることがありません。

ただ、このあと保護者向けの説明が行われる予定になっていて、これまでの経緯や対応についての説明が行われる予定となっています。

心配されている安達結希さん（11）は3月23日、父親が小学校に送り届けたのを最後に行方が分からなくなりました。

警察はこれまでに市内全域をのべ約640人態勢で捜索にあたっていますが、重要な手掛かりはなく、捜索は難航しています。

3月29日には、小学校から約3km離れた山の中で安達さんの通学かばんを親族が発見しています。

隣町の京丹波町の住民にも、防犯カメラの映像の確認などのために警察が来ていたと話す人がいて、捜索はかなり広範囲に及んでいるようです。

安達さんが通う小学校では、この後説明会を開き、同じ学年の児童の保護者に経緯や対策を伝える予定です。

説明会では、23日の経緯や今後の対応策がテーマになるとみられています。

保護者から「とにかく早く無事に見つかってほしい」という声とともに、「子供も親も不安な気持ちでいっぱい。学校がこれからどうしていくのかをとにかく知りたい」という声が聞かれました。

警察にはこれまでに約230件の情報が寄せられていますが、引き続き情報提供を求めていくということです。