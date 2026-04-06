もはや事務所崩壊？所属歌手5組に続き、契約解除を通知したイ・スンギ「スタッフ費用が未払い」

歌手兼俳優イ・スンギが所属事務所BPMエンターテインメントに専属契約の解除を通知したなか、事務所側が口を開いた。

4月6日、所属事務所BPMエンターテインメントは、イ・スンギの専属契約解除通知に関して、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「現在、当社は速やかな経営正常化のために最善を尽くしており、関連する事案についても円満に解決できるよう協議を継続中だ」と公式な立場を伝えた。

【話題】イ・スンギ事務所、1億円以上の“未払い”疑惑

これに先立ち同日、あるメディアはイ・スンギの弁護士の言葉を引用し、イ・スンギが3月末に所属事務所の専属契約違反を理由に、契約解除を通知したと報じた。専属契約解除通知の背景には、「スタッフ費用の未払い」問題が決定的に作用したという。

報道によると、イ・スンギ側は「所属事務所を巡るさまざまな問題や一部の精算金未払いの状況のなかでも、信頼関係を維持しようと努めたが、芸能活動の支援やスタッフおよび外部業者への費用支払いに問題が発生した」として、「現場に出ているスタッフへの費用が未払いになる状況を防ぐため、契約解除の決定は不可避だった」と明かした。

（写真提供＝OSEN）イ・スンギ

なお、BPMエンターテインメントは、芸能事務所One Hundred傘下のレーベルで、最近ボーイズグループSHINeeのテミンやTHE BOYZに続き、歌手BE'O、イ・ムジン、ガールズグループVIVIZらが専属契約の解除を通知したという報道が続いている。

当時、所属事務所側は「当社はアーティストの正常な活動のために最善を尽くしている」とコメントしていた。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・スンギ プロフィール

1987年1月13日生まれ。2004年にソロアルバム『The Dream Of A Moth』でソロ歌手としてデビューした。歌手のみならず、バラエティや俳優業でも頭角を現し、マルチタレントとして活躍。オーディション番組『PRODUCE 48』ではメイン司会役を務めた。主な出演作にドラマ『華麗なる遺産』『キング〜Two Hearts』『花遊記』『Vagabond／バガボンド』などがある。2023年4月、『宮廷女官チャングムの誓い』出演女優キョン・ミリの娘でもある女優イ・ダインと結婚。2024年4月に長女を授かった。