ロバート・ダウニー・Jr.が、（MCU）クロスオーバー超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』登場キャラクターを予告するようなイラストをInstagramに投稿している。スパイダーマン……？

アイアンマン／トニー・スターク役で知られるダウニー・Jr.は、『ドゥームズデイ』で新たな悪役、ドクター・ドゥームとして電撃復活。かねてより自身のInstagramでは、ドゥームのコミック風イラストの投稿を続けているのだが、最新のものが意味深なのである。

投稿されたイラストは、アメリカの復活祭（4月5日）にちなんだもの。ヒーローたちのロゴが描かれたイースターエッグを、ドゥームが“エッグハント”した様子を描いた一枚だ。

そのイースターエッグには、ドゥームと対決することになるであろうマーベル・ヒーローたちのロゴが描かれている。しかし、よく見ると不可解なのだ。左から確認していこう。

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描かれているロゴは、ドクター・ストレンジ、アントマン、ネイモア、ブラックパンサー、ニュー・アベンジャーズ（サンダーボルツ）、キャプテン・アメリカ、X-MEN、シャン・チー、ソー、ファンタスティック・フォー、ロキ、そして……スパイダーマン？

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』からは現時点で27名のキャストが発表されている。イースターエッグに描かれたヒーローたちを演じるキャストも全て含まれているのだが……チラリと見えるドクター・ストレンジとスパイダーマンだけは例外なのである。

このイラストでは、アベンジャーズのロゴがニュー・アベンジャーズ仕様にアップデートされていることから、現行のMCU事情をきちんと反映したものと見られる。スパイダーマン役のトム・ホランドは現時点で『ドゥームズデイ』出演アナウンスが行われていないにも関わらず、なぜクモのマークが描かれた卵が混じっているのか？

さらにこのクモのマーク、トム・ホランドのMCU版ではなく、トビー・マグワイアが演じたサム・ライミ版の方にも似てい流ように見える。ということは、“ピーター2”が再び登場するという可能性も？

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日に日米同時公開で、こちらはストリートレベルの戦いが描かれるとされる。『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月17日に日米同時公開。