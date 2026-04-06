2026年4月6日（月） MLB エンゼルス vs マリナーズ 試合結果
開催：2026.4.6
会場：エンゼルスタジアム
結果：[エンゼルス] 8 - 7 [マリナーズ]
MLBの試合が6日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとマリナーズが対戦した。
エンゼルスの先発投手は、対するマリナーズの先発投手はルイス・カスティジョで試合は開始した。
1回裏、4番 ホルヘ・ソレア 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 1-0 SEA
2回表、9番 レオナルド・リバス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 LAA 1-2 SEA
3回裏、4番 ホルヘ・ソレア 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 2-2 SEA
4回裏、1番 ザカリー・ネト 6球目を打ってサードゴロ しかしサードがエラー 3塁ランナーは本塁へでエンゼルス得点 LAA 3-2 SEA、3番 ノーラン・シャヌエル 4球目を打ってショートへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 4-2 SEA
5回表、7番 コール・ヤング 3球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでマリナーズ得点 LAA 4-5 SEA
5回裏、6番 ジョ・アデル 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 5-5 SEA、9番 アダム・フレージャー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 6-5 SEA
9回表、3番 フリオ・ロドリゲス 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 LAA 6-6 SEA
10回表、5番 ランディ・アロザレーナ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 LAA 6-7 SEA
10回裏、8番 ローガン・オハピー 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでエンゼルス得点 LAA 7-7 SEA
11回裏、3番 ノーラン・シャヌエル 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでエンゼルス得点 LAA 8-7 SEA
試合は8対7でエンゼルスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はエンゼルスのショーン・アンダーソンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はマリナーズのゲーブ・スパイアーで、ここまで0勝2敗1S。
ここまでエンゼルスは5勝5敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方マリナーズは4勝6敗で2.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-06 11:18:29 更新