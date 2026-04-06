開催：2026.4.6

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 8 - 7 [マリナーズ]

MLBの試合が6日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとマリナーズが対戦した。

エンゼルスの先発投手は、対するマリナーズの先発投手はルイス・カスティジョで試合は開始した。

1回裏、4番 ホルヘ・ソレア 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 1-0 SEA

2回表、9番 レオナルド・リバス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 LAA 1-2 SEA

3回裏、4番 ホルヘ・ソレア 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 2-2 SEA

4回裏、1番 ザカリー・ネト 6球目を打ってサードゴロ しかしサードがエラー 3塁ランナーは本塁へでエンゼルス得点 LAA 3-2 SEA、3番 ノーラン・シャヌエル 4球目を打ってショートへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 4-2 SEA

5回表、7番 コール・ヤング 3球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでマリナーズ得点 LAA 4-5 SEA

5回裏、6番 ジョ・アデル 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 5-5 SEA、9番 アダム・フレージャー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 6-5 SEA

9回表、3番 フリオ・ロドリゲス 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 LAA 6-6 SEA

10回表、5番 ランディ・アロザレーナ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 LAA 6-7 SEA

10回裏、8番 ローガン・オハピー 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでエンゼルス得点 LAA 7-7 SEA

11回裏、3番 ノーラン・シャヌエル 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでエンゼルス得点 LAA 8-7 SEA

試合は8対7でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのショーン・アンダーソンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はマリナーズのゲーブ・スパイアーで、ここまで0勝2敗1S。

ここまでエンゼルスは5勝5敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方マリナーズは4勝6敗で2.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-06 11:18:29 更新