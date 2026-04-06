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【危険】会社のお金を絶対に〇〇するな！銀行からの評価が悪くなるヤバい行為とは？

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【危険】会社のお金を絶対に〇〇するな！銀行からの評価が悪くなるヤバい行為とは？」を公開した。



動画では、市ノ澤翔氏が「数字に強い経営者を目指せ！最強簿記講座」と題し、全10問の仕訳問題を通じて、会社のお金の流れや銀行からの評価に直結する経理処理の重要性を解説している。



市ノ澤氏は、簿記はただ仕訳のやり方を覚えるだけではなく、実際に問題を解かなければ意味がないと語る。動画内では、商品の注文や前渡し、小切手の振り出しといった実務的な取引の仕訳を穴埋め形式で出題し、決算時の特殊な処理にも踏み込んで解説を展開した。



注目すべきは、第7問で出題された「社長個人の飲み代300万円を会社が立て替えた場合」の処理である。市ノ澤氏はこの仕訳で発生する「立替金」を「悪勘定」と表現し、銀行からの評価が著しく下がる危険性を指摘。「どうせ社長は返さないだろう」と金融機関に見透かされ、最悪の場合は横領が疑われる事態にも発展しかねないという。社長に対する貸付金や仮払金も同様に、資金繰りや信用に悪影響を及ぼすため注意が必要である。



また、第9問や第10問では帳簿と実際の現金残高が合わない「現金過不足」の問題を取り上げた。決算時において原因不明の過不足が発生した場合、「雑収入」や「雑損失」として処理するメカニズムを解説。特に100万円単位で現金が不足する状況を「お金の管理がずさん」「ヤバい会社」と表現し、経営者としての危機感を持つよう促している。



市ノ澤氏は「簿記を学ぶと人生が変わる」と自身の経験を振り返り、何度も問題を解いて手を動かすことの重要性を強調した。会社に残るお金を増やし、金融機関からの確かな信用を得るためには、簿記の知識に基づく正確な現状把握が不可欠である。