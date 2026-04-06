3人組バンド、Mrs．GREEN APPLEのTBS系冠番組「テレビ×ミセス」（月曜午後9時）が6日、初回放送を迎える。

過去2回の特番をへてレギュラー化された。ミセスの3人がMCを務め、さまざまな人や物と本気でコラボするバラエティーだ。

初回はゲストアーティストに郷ひろみ（70）を迎えて「GOLDFINGER’99」を歌唱する。郷はミセスのベストアルバムにコメントを寄せ、昨年末の「NHK紅白歌合戦」での共演も話題になった。

また「これぞテレビ」な王道企画にも挑戦する。3人はジャージー＆ヘルメット姿で気合十分。特番で反響があったお笑いコンビ、チョコレートプラネットとのコラボも注目される。

初回を前にしたメンバーの意気込みは以下の通り。

大森元貴「過去に2回特番をやらせていただきましたが、まさかレギュラー放送になるとは思ってもみなかったので、ドキドキもあり、ワクワクもあり、ソワソワした気持ちもあり…不思議な心境です。番組タイトル通り、この番組でしか見ることのできない僕らのいろいろな一面が詰まっています。テレビならではの難しい挑戦もありましたが、身をもって経験できて、とてもやりがいを感じました。郷ひろみさんとの熱いセッションもお楽しみください。今の時代も過去も、脈々とテレビの良さが詰まった番組になっていると思いますので、ぜひご覧ください！」

若井滉斗「念願のレギュラーということで、どんな新しい一面をお見せできるのか、僕たち自身もすごく楽しみにしています。収録では頑張った場面がたくさんあって、まさにザ・テレビという内容になっていると思います。メンバーからは『バラエティーの適応力があがっている』なんて言われます（笑）。楽器を弾く姿とはまた違う僕らを楽しんでいただけたらうれしいです。郷ひろみさんとは、ほぼぶっつけ本番のセッションにもかかわらず、ものすごいエナジーが生まれていて、『これがレジェンドのパワーだ』という感動があって、やっぱり音楽は最高だと改めて感じました」

藤澤涼架「冠番組、そしてレギュラー放送は僕にとっての夢だったので、本当にうれしい気持ちでいっぱいです。テレビが大好きなので、テレビでしかできないことに挑戦できるのが幸せです。郷ひろみさんとのコラボでは、キラキラのエネルギーに圧倒されて、僕は子犬のようになってしまいました（笑）。レジェンドのパワーを間近で吸収してすごく勉強になりました。一生懸命、全力で楽しんでいる姿をぜひ見ていただきたいです！」