日向坂46「7回目のひな誕祭」 17thシングルフォーメーション＆パフォーマンスをサプライズ披露 ファン驚き
日向坂46が4日と5日、神奈川県・横浜スタジアムで「7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜」を開催。5日の公演では、サプライズで新曲となる17thシングルをパフォーマンスし、会場を沸かせた。本稿では、5日の公演をレポートする。
【写真】17thシングル「Kind of love」をサプライズ披露 1日目、雨の中のライブフォトも
開演を告げる「Overture」がスタジアム全体に鳴り響くと、小坂菜緒が1人でステージに姿を現し、タクトを振りかざす。それを合図にメンバーが次々に登場。バンドの生演奏をバックに「世界には Thank you!が溢れている」を披露し、日向坂46デビュー7周年を祝う「7回目のひな誕祭」が幕を開けた。
続いて「One choice」で勢いを加速させると、山口陽世、片山紗希、高橋未来虹（高は正式には「はしごだか」）らによるパワフルな煽りから「愛はこっちのものだ 2025」へ。高橋の「騒げー！」の掛け声とともに、ボルテージは一気に高まった。
MCを挟むと、メンバーはバスに乗り込みスタジアムを周回。おひさま（日向坂46ファン）に笑顔で手を振り、会場を一体感で包み込む。「アザトカワイイ」「ってか」とダンサブルな楽曲が続き、五期生の大野愛実がセンターを務める16thシングル「クリフハンガー」を披露すると、ひときわ大きな歓声が上がった。
中盤ブロックでは、期別曲を連続で披露。ファンとのコール練習を経て臨んだ五期生曲「好きになるクレッシェンド」では、会場全体がコールで一体となり、四期生曲「Surf’s up girl」、三期生曲「青春ポップコーン」とアップテンポな楽曲でさらに盛り上がりを見せた。
三期生に呼び込まれた二期生の金村美玖と小坂菜緒は、元気いっぱいの後輩たちとは対照的に「どっちが先に言う？」をしっとりと歌い上げる。すっかり日が落ちた場内では、ペンライトの光が2人の歌声を静かに見守った。
宮地すみれと渡辺莉奈によるユニット曲「恋と憧憬の法則」でクールな表情を見せると、続く16thシングル収録のひなた坂46楽曲「君と生きる」では、センターの上村ひなのを中心に情緒豊かなパフォーマンスを披露した。
ここからライブは後半戦へ。生バンドの演奏にメンバーも加わりながらパフォーマンスを展開。「ドレミソラシド」を皮切りに、「永遠のソフィア」「ガラス窓が汚れてる」と畳み掛けると、「My fans」では正源司陽子がエレキギターをかき鳴らして、観客を煽り、ギターサウンドと楽曲のクールな世界観で観客を引き込んだ。
続いて、藤嶌果歩による怒涛の煽りから始まる四期生曲「見たことない魔物」で会場の盛り上がりは最高潮に。“グイグイウェーブ”も巻き起こった「あの娘にグイグイ」ではさらに勢いは止まらない。そして、金村美玖の迫力あるドラム演奏で始まった「君はハニーデュー」へとつなげると、本編ラストは「ソンナコトナイヨ」で締めくくった。
アンコールに応えて再び登場したメンバーは、「涙目の太陽」を歌唱しながら客席に笑顔を向ける。ラストは日向坂46のライブには欠かせない「JOYFUL LOVE」。会場は7色のペンライトで彩られ、間奏ではキャプテンの高橋未来虹が、この2日間を振り返った。
「7年間の中には、いろんな物語がありましたが、どんな空模様でも、どんな場所でも、私たちとおひさまの皆さんとの出会いは、そこには最高の景色が広がっているんだなって、この2日間、実感しました。それぞれが強い光を放ち、どんどん成長していく五期生のみんな。どんなことがあっても、その明るさを武器に前へ前へと突き進む四期生のみんな。グループ愛に溢れていて、誰にでも等しい優しさを与えられる三期生のみんな。そしてグループの歴史を1番に背負って、ずっと先頭で引っ張り続けてくださる二期生の2人。こんなにすてきなメンバーと、そしておひさまの皆さんと、8年目、どんな道に進んでいくのか、私は今とってもワクワクしています」。
「これからも皆さんと私たちとで一緒にたくさんの夢を叶えていきたいです。これからも日向坂46の応援をよろしくお願いします」。そう語ると、楽曲の最後には、春の夜空に花火が打ち上がり、ライブは幕を閉じた。
しかし、ここで終わりではなかった。会場のスクリーンに映像が映し出され、17thシングル「Kind of love」が5月20日に発売されることが発表されたのだ。さらにその場でフォーメーションも明らかとなり、センターは四期生の藤嶌果歩が務めることが発表された。そのまま新曲のパフォーマンスも初披露。これまでにない形でのフォーメーション＆パフォーマンスの披露に、会場全体が驚きと包まれる。まさかのうれしいサプライズにより、興奮に包まれる中、「7回目のひな誕祭」は幕を閉じた。
「7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜」4月5日公演セットリスト
Overture
M1：世界には Thank you!が溢れている
M2：One choice
M3：愛はこっちのものだ 2025
M4：君しか勝たん
M5：アザトカワイイ
M6：ってか
M7：クリフハンガー
M8：好きになるクレッシェンド
M9：Surf’s up girl
M10：青春ポップコーン
M11：どっちが先に言う？
M12：恋と憧憬の法則
M13：君と生きる
M14：ドレミソラシド
M15：永遠のソフィア
M16：ガラス窓が汚れてる
M17：My fans
M18：見たことない魔物
M19：あの娘にグイグイ
M20：君はハニーデュー
M21：ソンナコトナイヨ
＜アンコール＞
EN1：涙目の太陽
EN2：JOYFUL LOVE
＜ダブルアンコール＞
EN1：Kind of love
【写真】17thシングル「Kind of love」をサプライズ披露 1日目、雨の中のライブフォトも
開演を告げる「Overture」がスタジアム全体に鳴り響くと、小坂菜緒が1人でステージに姿を現し、タクトを振りかざす。それを合図にメンバーが次々に登場。バンドの生演奏をバックに「世界には Thank you!が溢れている」を披露し、日向坂46デビュー7周年を祝う「7回目のひな誕祭」が幕を開けた。
MCを挟むと、メンバーはバスに乗り込みスタジアムを周回。おひさま（日向坂46ファン）に笑顔で手を振り、会場を一体感で包み込む。「アザトカワイイ」「ってか」とダンサブルな楽曲が続き、五期生の大野愛実がセンターを務める16thシングル「クリフハンガー」を披露すると、ひときわ大きな歓声が上がった。
中盤ブロックでは、期別曲を連続で披露。ファンとのコール練習を経て臨んだ五期生曲「好きになるクレッシェンド」では、会場全体がコールで一体となり、四期生曲「Surf’s up girl」、三期生曲「青春ポップコーン」とアップテンポな楽曲でさらに盛り上がりを見せた。
三期生に呼び込まれた二期生の金村美玖と小坂菜緒は、元気いっぱいの後輩たちとは対照的に「どっちが先に言う？」をしっとりと歌い上げる。すっかり日が落ちた場内では、ペンライトの光が2人の歌声を静かに見守った。
宮地すみれと渡辺莉奈によるユニット曲「恋と憧憬の法則」でクールな表情を見せると、続く16thシングル収録のひなた坂46楽曲「君と生きる」では、センターの上村ひなのを中心に情緒豊かなパフォーマンスを披露した。
ここからライブは後半戦へ。生バンドの演奏にメンバーも加わりながらパフォーマンスを展開。「ドレミソラシド」を皮切りに、「永遠のソフィア」「ガラス窓が汚れてる」と畳み掛けると、「My fans」では正源司陽子がエレキギターをかき鳴らして、観客を煽り、ギターサウンドと楽曲のクールな世界観で観客を引き込んだ。
続いて、藤嶌果歩による怒涛の煽りから始まる四期生曲「見たことない魔物」で会場の盛り上がりは最高潮に。“グイグイウェーブ”も巻き起こった「あの娘にグイグイ」ではさらに勢いは止まらない。そして、金村美玖の迫力あるドラム演奏で始まった「君はハニーデュー」へとつなげると、本編ラストは「ソンナコトナイヨ」で締めくくった。
アンコールに応えて再び登場したメンバーは、「涙目の太陽」を歌唱しながら客席に笑顔を向ける。ラストは日向坂46のライブには欠かせない「JOYFUL LOVE」。会場は7色のペンライトで彩られ、間奏ではキャプテンの高橋未来虹が、この2日間を振り返った。
「7年間の中には、いろんな物語がありましたが、どんな空模様でも、どんな場所でも、私たちとおひさまの皆さんとの出会いは、そこには最高の景色が広がっているんだなって、この2日間、実感しました。それぞれが強い光を放ち、どんどん成長していく五期生のみんな。どんなことがあっても、その明るさを武器に前へ前へと突き進む四期生のみんな。グループ愛に溢れていて、誰にでも等しい優しさを与えられる三期生のみんな。そしてグループの歴史を1番に背負って、ずっと先頭で引っ張り続けてくださる二期生の2人。こんなにすてきなメンバーと、そしておひさまの皆さんと、8年目、どんな道に進んでいくのか、私は今とってもワクワクしています」。
「これからも皆さんと私たちとで一緒にたくさんの夢を叶えていきたいです。これからも日向坂46の応援をよろしくお願いします」。そう語ると、楽曲の最後には、春の夜空に花火が打ち上がり、ライブは幕を閉じた。
しかし、ここで終わりではなかった。会場のスクリーンに映像が映し出され、17thシングル「Kind of love」が5月20日に発売されることが発表されたのだ。さらにその場でフォーメーションも明らかとなり、センターは四期生の藤嶌果歩が務めることが発表された。そのまま新曲のパフォーマンスも初披露。これまでにない形でのフォーメーション＆パフォーマンスの披露に、会場全体が驚きと包まれる。まさかのうれしいサプライズにより、興奮に包まれる中、「7回目のひな誕祭」は幕を閉じた。
「7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜」4月5日公演セットリスト
Overture
M1：世界には Thank you!が溢れている
M2：One choice
M3：愛はこっちのものだ 2025
M4：君しか勝たん
M5：アザトカワイイ
M6：ってか
M7：クリフハンガー
M8：好きになるクレッシェンド
M9：Surf’s up girl
M10：青春ポップコーン
M11：どっちが先に言う？
M12：恋と憧憬の法則
M13：君と生きる
M14：ドレミソラシド
M15：永遠のソフィア
M16：ガラス窓が汚れてる
M17：My fans
M18：見たことない魔物
M19：あの娘にグイグイ
M20：君はハニーデュー
M21：ソンナコトナイヨ
＜アンコール＞
EN1：涙目の太陽
EN2：JOYFUL LOVE
＜ダブルアンコール＞
EN1：Kind of love