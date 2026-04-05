今回紹介するのは、Threadsに投稿された驚きのビフォーアフターを果たした猫ちゃん。生まれたときは、白い毛並みが多かった猫ちゃん。しかし、成長したいまでは、見た目が変わったとのこと。その姿とは…。投稿はThreadsにて、9.7万回以上表示。いいね数は1.6万件を超えていました。

【写真：生まれたときは『白い毛が多かった猫』→現在……完全に想定外な『タヌキのような光景』】

生まれたころは白猫でしたが…

今回、Threadsに投稿したのは「みな」さん。登場したのは、猫のぎんちゃんです。

投稿主さんによると、ぎんちゃんは生まれた頃、白い毛並みがメインで、白猫寄りな見た目の猫ちゃんだったそうです。

それから月日が流れて、ぎんちゃんも成長。現在のぎんちゃんは立派な白猫になっていると思いきや…なんと全体的に茶色と黒の毛並みに。その見た目、どう見ても「たぬき」。あの頃の白い毛はどこにいってしまったのと思うくらいの大変身です。これはなかなかの白猫詐欺ですね。

意外と多かった「たぬき化」

大きくなったら、まさかのたぬきそっくりに育ったぎんちゃん。珍しい事例かと思いきや、意外と同じように「たぬき」そっくりに育った子たちは多かった模様。コメント欄には同じく大変身した猫ちゃんたちが大集結していました。

Threadsアカウント「みな」では、猫のぎんちゃんとの穏やかな暮らしの様子などが投稿されています。どの投稿も微笑ましいものばかりです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「みな」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。