【激レア】日本橋で“つくりたての赤福餅”が食べられる！　東京初登場のお菓子も必見の6日間

春の日本橋に、伊勢名物の「赤福」がやってくる。2026年4月8日から13日まで日本橋三越本店で開催される「第69回 旬味まるごと三重展」に、『赤福』と『五十鈴茶屋』が出店する。県外ではなかなか味わえない“つくりたての赤餅”も提供される！他にも東京での出店では、初登場の魅力的なメニューも並ぶ。気になるラインナップを一挙に紹介する。

県外では3店舗でしか食べられない“つくりたての赤福餅”

三重県伊勢市の名物で、県外にもファンが多い『赤福』と同店の和洋菓子ブランド『五十鈴茶屋』が6日間限定で日本橋三越本店に出店する。

伊勢名物「赤福餅（12個入）」

定番商品の「赤福餅（12個入）」や「白餅黒餅（8個入）」「赤福ぜんざい（1食入・3食入）」を購入できるほか、イートインも用意。「餅入れ」と呼ばれる職人が丁寧に仕上げる“つくりたての赤福餅”が食べられるのだ。

イートインで抹茶と一緒に楽しめる赤福餅

つくりたての赤福餅が食べられる店舗はそう多くない。三重県内でも7店舗ほどで、県外では名古屋・大阪にある3店舗しかなく、関東ではまずお目にかかることが出来ない。三重まで足を運ばずとも東京で、抹茶とともにつくりたてが食べられるかなり貴重な機会だ。

東京初の「抹茶コルネ」「いちご大福」にも出合える

赤福餅だけでなく、「抹茶コルネ」をはじめとした東京出店では初登場となる商品にも注目したい。

赤福餅と同様に、イートインでも楽しむことが出来る「抹茶コルネ」は、サクサクのパイ生地に特製の抹茶クリームをたっぷりと詰めた逸品。クリームにかのこ豆を合わせることで、アクセントを添えている。

イートインでは、北海道産小豆の粒あんと和三盆クリームの「あずきコルネ和三盆クリーム」も用意される。一緒に供されるあずき茶とも合わせて楽しみたい。

持ち帰り用商品で、東京初登場となるのは「いちご大福」。三重県産のイチゴを使用しており、『五十鈴茶屋』ならではの春の味わいが楽しめる。そのほかにも、、「燦（さん）いちご餅・チョコ餅」や「季（とき）の羊羹 桜」など季節感あふれる商品が並ぶ。

東京ではなかなか巡り合えない伊勢の味わいが勢揃いだ。この機会にぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。

『赤福』『五十鈴茶屋』商品一覧

■イートイン

・「赤福餅」（ほうじ茶付き）

赤福餅2個 400円（税込）

・「赤福餅」抹茶セット

赤福餅2個＋抹茶 800円（税込）

・「あずきコルネ 和三盆クリーム」あずき茶セット

コルネ1本＋あずき茶 700円（税込）

「あずきコルネ 和三盆クリーム」あずき茶セット 700円（税込）

・「抹茶コルネ」あずき茶セット

コルネ1本＋あずき茶 750円（税込）

「抹茶コルネ」あずき茶セット 750円（税込）

■持ち帰り

・「赤福餅」12個入 1300円（税込）

・「白餅黒餅」8個入 1100円（税込）

「白餅黒餅」8個入 1100円（税込）

・「あずきコルネ 和三盆クリーム」1本 350円（税込）

・「抹茶コルネ」（東京初登場）1本 400円（税込）

・「いちご大福」（東京初登場）2個 600円（税込）

「いちご大福」（東京初登場）2個 600円（税込）

・「饌（せん）お米のせんべい」5本入 1000円（税込）

「饌（せん）お米のせんべい」5本入 1000円（税込）

・「燦（さん）いちご餅／チョコ餅」各5個入 1000円（税込）

「燦（さん）いちご餅／チョコ餅」各5個入 1000円（税込）

・「餅どらやき」1個 350円（税込）

「餅どらやき」1個 350円（税込）

・「季（とき）の羊羹 桜」2個入 500円（税込）

「季（とき）の羊羹 桜」2個入 500円（税込）

・「おかげ犬サブレ」6枚入 1000円（税込）

「おかげ犬サブレ」6枚入 1000円（税込）

・「赤福ぜんざい」1食入 800円（税込）／ 3食入 2300円（税込）

「赤福ぜんざい」1食入 800円（税込）／ 3食入 2300円（税込）

・「ほうじ茶ティーバッグ」20個入 700円（税込）

第69回 旬味まるごと三重展

開催期間：2026年4月8日（水）〜 4月13日（月）

会場：日本橋三越本店 本館7階催物会場

営業時間：10時〜19時【最終日 18時終了】イートインラストオーダーは各日終了30分前

※商品は数に限りあり。完売次第終了。

※天候・交通事情等により、販売時間および商品内容が変更となる場合あり。

【画像】6日間限定！日本橋で味わえる“つくりたての赤福餅” 伊勢名物を東京で（12枚）