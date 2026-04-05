タレントの磯野貴理子（62）が4日深夜放送のフジテレビ系「久保みねヒャダ こじらせナイト」（土曜深夜1・45）にゲスト出演。独身生活について語った。

磯野は2003年12月に当時の担当マネジャーだった7歳下の男性と結婚し、09年11月に離婚。12年9月には24歳下の一般男性と再婚し、19年5月に2度目の離婚を公表した。

出演者の漫画家の久保ミツロウ氏は、家事をする気が起きない時があり「私は1人だからこそ、家のことをやる気がない時は、そっとしちゃう。自分しかやる人がいなんだなと思うと疲れちゃう」と吐露。これに磯野は「何で病んじゃうの？」と理解できず、「楽しいじゃん。自分しかやる人いなかったら。私は1人がすっごい楽しい」と話した。

久保氏は「生活に疲れることないんですか？」と質問。磯野は「疲れる？全然ない。ご飯自分のために作って、好きなもの作れるじゃない。食べたいもの食べればいいのよ？こんな楽しいことなくない？」「前より今の方が楽しい」とコメントし、「疲れたりしないで。大丈夫よ」と久保氏に伝えた。