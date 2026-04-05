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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「投資家にインタビュー」と題した動画を公開した。動画には、コンタクトレンズの通信販売会社「LENSMODE」の創業者が登場し、起業の経緯から「夢見て人生でしょ」と語る自身の人生哲学まで、赤裸々に明かす様子が収められている。



街頭インタビューに答えた59歳の男性は、23年目を迎える同社の創業者。シンガポールとバンクーバーから世界9カ国に向けてコンタクトレンズを販売しており、シンガポールから日本へ送ったのは「僕が最初」と先駆者としての歩みを振り返った。



創業の理由について、「やりたい人がいて、お金出してって頼まれて面白そうだなと思って参加した」と述懐。日本での役員報酬は「0円」だと明かし、出資の心構えとして「出した段階で帰ってこないもんだと思った方がいい」と投資家ならではのリアルな視点を語った。



一方で、仕事のやりがいを感じる瞬間を問われると、「色んなところで『レンズモードで買ってます！』と声かけてもらったりするのが一番嬉しい」と笑顔を見せ、「全然知らない人でも奢っちゃいます」とお茶目な一面を覗かせた。さらに、将来の夢については「ラジオ大阪がめちゃめちゃメジャーになればいいな」と語り、同局の役員としても全力で取り組んでいることを明かした。



続けて、起業を志す若者に向けて「働くことで何かを改善したいなという目線が大事」とアドバイス。素直に誰かのために頑張る人を「応援したくなります」とエールを送った。



動画の終盤、頑張った先に夢はあるかと問われると、「夢もりもりでしょ。夢見て人生でしょ」と即答。経験豊富な経営者でありながら、現在も夢を追い続けるエネルギッシュな姿勢が伝わるインタビューとなっている。