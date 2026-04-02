『TIGER ＆ BUNNY』が2.5次元ミュージカルに！ 9月より上演決定
2011年に放送され人気を博したアニメ『TIGER ＆ BUNNY』が、放送15周年のアニバーサリーイヤーを迎える今年、舞台化されることが決定。『TIGER ＆ BUNNY』THE STAGEとして、9月に東京、10月に兵庫で上演される。
【写真】テレビアニメ『TIGER ＆ BUNNY 2』メインビジュアル
『TIGER ＆ BUNNY』（通称『タイバニ』）は、2011年4月〜9月まで放送されたオリジナルアニメーション作品。架空の大都市シュテルンビルトを舞台に、実在する企業のロゴを背負ったヒーローたちが、特殊能力を駆使して街の平和を守る姿が描かれる。
ヒーローたちの活躍のみならず、その日常や裏側をコミカルかつドラマチックに描いたストーリーは、20代〜30代の男女を中心に幅広い層から熱烈な支持を集め、深夜帯の放送ながら高い視聴率を記録。2012年9月には劇場版第1弾『劇場版 TIGER ＆ BUNNY ‐The Beginning‐』、2014 年2月には第2弾『劇場版 TIGER ＆ BUNNY ‐The Rising‐』が公開。さらに2022年4月には、新シリーズ『TIGER ＆ BUNNY 2』が配信されるなど、10年以上にわたり絶大な人気を誇っている。
そして今年4月、『タイバニ』は放送開始から15周年という大きな節目を迎え、舞台化が発表された。キャストなど今後の情報にも期待が高まる。
『TIGER ＆ BUNNY』THE STAGEは、東京にて9月、兵庫にて10月上演。
【写真】テレビアニメ『TIGER ＆ BUNNY 2』メインビジュアル
『TIGER ＆ BUNNY』（通称『タイバニ』）は、2011年4月〜9月まで放送されたオリジナルアニメーション作品。架空の大都市シュテルンビルトを舞台に、実在する企業のロゴを背負ったヒーローたちが、特殊能力を駆使して街の平和を守る姿が描かれる。
そして今年4月、『タイバニ』は放送開始から15周年という大きな節目を迎え、舞台化が発表された。キャストなど今後の情報にも期待が高まる。
『TIGER ＆ BUNNY』THE STAGEは、東京にて9月、兵庫にて10月上演。