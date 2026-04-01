“一歩も引かない”覚悟。イングランド戦で29歳ファイターが示した魂の90分【日本代表／現地発】
ウェンブリー・スタジアムで開催されたイングランド戦（現地時間３月31日）。キックオフと同時に、日本はフィジカルで圧倒されそうになる。上田綺世が、そして三笘薫も激しいチャージを受けるなど、立ち上がりから強烈なパンチを食らう形となった。
その空気に抗うように、ひとりのディフェンダーが闘志を剥き出しにする。渡辺剛だ。３-４-２-１システムの右CBを担った29歳ファイターは一歩も引かず、ガンガンと当たりに行くなど“魂のディフェンス”を見せた。
この日のイングランドは世界基準の相手。その相手にぶつかり続けた渡辺の覚悟が、チームに勇気を与えたと言っても大袈裟ではない。
実際、日本は主導権を握られながらもカウンター一発で仕留め、１-０で勝利を収めた。その裏側には、こうした“局地戦での踏ん張り”があった。
なにより価値があるのは、この舞台だ。イングランド・サッカーの聖地ウェンブリーで、フルタイムを戦い抜いた経験。世界基準のフィジカルと真正面から向き合い続けた90分は、渡辺剛にとって間違いなく特別な時間だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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その空気に抗うように、ひとりのディフェンダーが闘志を剥き出しにする。渡辺剛だ。３-４-２-１システムの右CBを担った29歳ファイターは一歩も引かず、ガンガンと当たりに行くなど“魂のディフェンス”を見せた。
実際、日本は主導権を握られながらもカウンター一発で仕留め、１-０で勝利を収めた。その裏側には、こうした“局地戦での踏ん張り”があった。
なにより価値があるのは、この舞台だ。イングランド・サッカーの聖地ウェンブリーで、フルタイムを戦い抜いた経験。世界基準のフィジカルと真正面から向き合い続けた90分は、渡辺剛にとって間違いなく特別な時間だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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