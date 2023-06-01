イングランド戦で先発に名を連ねた佐野（左）と鎌田（右）。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　森保一監督が率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表とウェンブリー・スタジアムで対戦する。

　試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。

GK
１　鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

DF
３　谷口彰悟（シント＝トロイデン）
５　渡辺剛（フェイエノールト）
21　伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

MF／FW
７　三笘薫（ブライトン）
10　堂安律（フランクフルト）
13　中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）
14　伊東純也（ゲンク）
15　鎌田大地（クリスタル・パレス）
18　上田綺世（フェイエノールト）
24　佐野海舟（マインツ）

　FIFAランキング19位の森保ジャパンが、同４位のイングランドに挑む注目の一戦。フォーメーションは３−４−２−１と予想され、ダブルボランチには佐野と鎌田が入るだろう。このコンビにSNS上では以下のような声があがっている。
 
「佐野鎌田の真価が問われるな」
「鎌田佐野はえぐいえぐいえぐい」
「普通に佐野と鎌田の２ボラ楽しみすぎる」
「鎌田佐野のボランチがどこまで通用するか楽しみ」
「ボランチ鎌田海舟きたので観ます」
「海舟鎌田のボランチ最高すぎる」

　６月開幕の北中米ワールドカップを見据えた欧州の強豪とのテストマッチ。試合は日本時間で４月１日の３時45分にキックオフ予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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