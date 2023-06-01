「どこまで通用するか楽しみ」イングランドと戦う森保J、ダブルボランチの人選に「真価が問われるな」「最高すぎる」など脚光
森保一監督が率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表とウェンブリー・スタジアムで対戦する。
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン）
５ 渡辺剛（フェイエノールト）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
７ 三笘薫（ブライトン）
10 堂安律（フランクフルト）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）
14 伊東純也（ゲンク）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス）
18 上田綺世（フェイエノールト）
24 佐野海舟（マインツ）
FIFAランキング19位の森保ジャパンが、同４位のイングランドに挑む注目の一戦。フォーメーションは３−４−２−１と予想され、ダブルボランチには佐野と鎌田が入るだろう。このコンビにSNS上では以下のような声があがっている。
「佐野鎌田の真価が問われるな」
「鎌田佐野はえぐいえぐいえぐい」
「普通に佐野と鎌田の２ボラ楽しみすぎる」
「鎌田佐野のボランチがどこまで通用するか楽しみ」
「ボランチ鎌田海舟きたので観ます」
「海舟鎌田のボランチ最高すぎる」
６月開幕の北中米ワールドカップを見据えた欧州の強豪とのテストマッチ。試合は日本時間で４月１日の３時45分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン）
５ 渡辺剛（フェイエノールト）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
７ 三笘薫（ブライトン）
10 堂安律（フランクフルト）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）
14 伊東純也（ゲンク）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス）
18 上田綺世（フェイエノールト）
24 佐野海舟（マインツ）
「佐野鎌田の真価が問われるな」
「鎌田佐野はえぐいえぐいえぐい」
「普通に佐野と鎌田の２ボラ楽しみすぎる」
「鎌田佐野のボランチがどこまで通用するか楽しみ」
「ボランチ鎌田海舟きたので観ます」
「海舟鎌田のボランチ最高すぎる」
６月開幕の北中米ワールドカップを見据えた欧州の強豪とのテストマッチ。試合は日本時間で４月１日の３時45分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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