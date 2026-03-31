Snow Manの公式SNSが、「BANG!!」のLOOK VIDEOを公開し、注目を集めている。

【動画】Snow Man「BANG!!」LOOK VIDEO／【写真】『BANG!! MAGAZINE』9人分

■Snow Man「BANG!!」LOOK VIDEO公開

公開された動画では、メンバー9人がそれぞれ個性あふれるスタイリングで登場。白背景のシンプルな空間のなかで、全身ショットやアップ、自然体な表情、印象的なポーズが次々と映し出され、多彩な魅力を感じさせる内容となっている。

映像の終盤には、メンバーがひとりずつカメラに向かって手を振るカットもあり、クールな表情やスタイリッシュなポーズだけでなく、やわらかな空気感ものぞかせるラストとなっている。

ファンからは「みんな個性的で素敵」「イケメンすぎて無理」「阿部くんの振り向く瞬間が完全に恋の始まり」「ラウールって何でも着こなす天才」「今回の衣装も最高」「クセが強めのふっかさん大好物」といった声が寄せられている。

■『BANG!! MAGAZINE』にも反響

なお、Xで公開された『BANG!! MAGAZINE』への反響も大きく、「BANG!!」関連投稿の盛り上がりが続いている。

Snow Man

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