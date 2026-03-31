3月30日（月）深夜放送の『あのちゃんねる』に、本田翼がゲスト出演。プライベートでも会うほど仲が良いというあのと赤裸々トークを繰り広げた。

【映像】本田翼、新大久保で超人気歌手と密会!? 変装なしの堂々とした姿に「びっくり」

この日は「やっぱり家が好き」と題し、超インドア派を自認するあのがゲストの“おうち時間”を深掘りする企画を放送。

あのと本田はどちらも家が大好きで、「用事がない限り家から出ない」「家に人も招きたくない」という共通点を持つ。仲は良くても、お互いを自宅に招き入れたことは数少ないそうだ。

進行役のさらば青春の光・森田哲矢が「2人が揃ったんやから、どっかに行こうとはならないの？」と尋ねると、あのは「新大久保はバイクちゃん（本田）が庭のように使ってる」と証言。本田は「韓国料理が大好きなんで」とその理由を明かす。

あのは「貸し切りとか個室じゃなくて、めっちゃ人がいる入り口のほうの席を取って待ってたりとかする」と、本田の気取らない素顔を暴露。

すると、本田も負けじとあののプライベートでの姿を明かし、「この人（あの）はこのままで入ってくるんですよ。私はちゃんと帽子とか被ってるんですけど、『あのです』って顔で。びっくりしたんです」と語り、スタジオの笑いを誘った。

◆おしゃれな自宅写真を公開！

番組では、本田の自宅写真を紹介し、そのこだわりを語ってもらった。

広いリビングにおしゃれなソファが並ぶ写真に、「これですよ」とあのがあらためて感嘆。はじめて本田の家に遊びに行ったときは、「お家じゃないみたい」と、そのセンスに驚いたという。

そんなこだわり抜かれた室内のなかで、愛用しているのは意外にも「こたつ」だという。本田は「我が家にはワンちゃんがいて粗相とかしちゃうんで、ソファにはカバーをかけて洗えるように」と、愛犬中心の生活スタイルを明かした。

さらに、最近ハマっているという健康グッズも紹介。あのが「ホント!? これ使ってます!?」と疑いの眼差しを向けると、本田は「あなたと会っていない時間に私にもいろいろありましたよ。年末年始に結構太っちゃったんですよ。ダイエットしようと思って」と必死に弁明する。

ランニングマシーンや自律神経を整えるというトゲ付きの「シャクティマット」を愛用しているといい、「20分これに乗ってから寝ると…」と熱弁を振るった。

しかし、森田から「これずっと使っているんですか？」と核心を突かれると、「2日前に届きました」と即答。

これにはあのも「ほら見た」と納得の表情で、森田からは「写真を引きで見たら、全部三日坊主で終わりそう」と痛い指摘を入れられていた。