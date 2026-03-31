映像嵐株式会社は、Viltroxの交換レンズ「AF 56mm F1.7 AIR X（SV）」を3月31日（火）に発売した。希望小売価格は税込3万9,000円。

富士フイルムXマウントに対応した、APS-Cサイズ用の大口径中望遠単焦点レンズ。軽量・コンパクトを特徴とする「AIR」シリーズの製品で、先行して発売されているブラックモデルに続き、シルバーカラーがラインアップに加わった。

昨今のクラシカルなデザインを採用したミラーレスカメラの人気を受け、ボディカラーと統一感を持たせたいというユーザーの声に応えて開発したという。

レンズ構成は9群11枚。焦点距離は35mm判換算で84mm相当。AF駆動にはリードスクリュータイプのSTMを採用し、静かでスムーズなフォーカシングを実現したとしている。

なお、ブラックモデルについては富士フイルムXのほか、ソニーE、ニコンZマウント用も発売済み。

サンプル画像（映像嵐提供）

マウント： 富士フイルムX 焦点距離： 56mm（35mm判換算84mm相当） レンズ構成： 9群11枚 開放絞り： F1.7 最小絞り： F16 絞り羽根枚数： 9枚 最短撮影距離： 0.55m AF駆動： STM＋リードスクリュー型 フィルター径： 52mm 外形寸法： Φ65×54.7mm 質量： 約171g