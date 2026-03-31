ファミマと銀座コージーコーナーがコラボ。おなじみのスイーツ2品がアイスになったよ〜

ファミリーマートは、2026年3月31日から「銀座コージーコーナー」監修のロッテ「苺のショートケーキサンド」「ワッフルコーン ジャンボシュークリーム」を販売します。

銀座コージーコーナーの人気商品・看板商品をアイスで再現

首都圏を中心に約400店舗を展開する人気の洋菓子店「銀座コージーコーナー」とファミリーマートが初のコラボレーション。人気スイーツの味わいをアイスで再現した2商品が登場します。

・苺のショートケーキサンド

銀座コージーコーナーで人気ナンバーワン「苺のショートケーキ」の味わいを表現するため、スポンジケーキをイメージしたしっとりとやさしい食感のケーキ生地に、ふんわりした舌触りと濃厚なミルク感のホイップアイスをサンドしています。

中に苺のピューレを使った苺ソースを入れ、ショートケーキのような贅沢な味わいと、ひんやりとした口どけを手軽に楽しめます。

価格は268円。

・ワッフルコーン ジャンボシュークリーム

銀座コージーコーナーの看板スイーツ「ジャンボシュークリーム（ホイップ＆カスタード）」の味わいをイメージした、2色巻きのワッフルコーンアイスです。

マダガスカル産バニラビーンズの香りと卵のコクを楽しめるカスタードアイスにバニラエキスを加え、口当たりの軽やかさとミルクのコクがしっかりと感じられるホイップアイスを合わせています。

香ばしくてサクサク食感のプレーンコーンが、2つのアイスのおいしさを際立たせます。

価格は348円。

地域によって価格や発売日などが異なる場合や、一部地域および一部店舗では取り扱いがない場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部