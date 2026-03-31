「いまの社長ではヤル気が出ない」巨額赤字で内部分裂のホンダ社員の不満…「次期社長」の有力候補は

EV需要減で6900億円の赤字

「社長は経営責任を取って辞任するべき」「今の社長ではやる気が起こらない」

ホンダでは現在、開発部門を中心に三部敏宏社長（64歳）に対してこんな不満が渦巻いている。

同社は3月12日、'26年3月期決算で、上場以来初の赤字となる最大6900億円の最終赤字（前年は8358億円の黒字）を計上すると発表した。赤字転落の要因は、ＥＶ需要の減速に伴い巨額の損失が発生するためだ。

その主な原因は、ロゴマークを刷新してＥＶ戦略の基軸に置いていた社長肝入りの「ゼロ」シリーズにある。一部の開発を中止するため、先行投資していた金型の減損処理などで'26年3月期は最大1兆3000億円の損失が生じる。さらに今後は、部品メーカーへの補償が発生するなどとして、'27年3月期も追加で最大1兆2000億円の損失を計上する。損失は最大で計2兆5000億円にも上る。

'21年に社長に就いた三部氏は、'40年に世界販売に占めるガソリン車の割合をゼロにする大胆なＥＶ戦略を打ち出した。米国でバイデン政権が'26年比で'32年に二酸化炭素の排出量を半減させる環境規制の導入を打ち出したこともＥＶ戦略を加速させた。この規制が実行されれば、米国の新車販売に占めるＥＶ比率は実に67％にも達するとの試算が出た。

現社長に対して募る社員たちの不満

ホンダは'25年に米国で140万台の新車を売った。グローバル販売で約40％を占める米国市場は「ドル箱」。新規制に対応しなければ、ホンダの四輪事業は生き残れないとの危機感があった。

しかし、'25年1月に第二次トランプ政権が発足したことで流れが大きく変わっていく。米国はＥＶへの税制優遇を廃止し、新たな環境規制導入も撤回した。このため、オハイオ州に韓国のＬＧと電池の合弁工場を建設するなど、すでに3兆円近くを投じていたホンダは減損処理を迫られることになった。

記者会見した三部社長は「このまま販売フェーズに移行すると、さらに損失が発生する可能性がある。まずは止血して将来に負債を残さないようにする」と説明した。

しかし、社内に不満が渦巻くのは、三部氏の決断の遅さと、これまでの発言に不信感が募るからだ。ある幹部はこう語る。

「『ガソリンエンジンの開発はもう不要だ』と社長が言ったため、優秀な技術者が辞めた。ところが、ＥＶの雲行きが怪しくなると、『なぜエンジンの開発を止めたんだ』と前言を翻して自分の判断ミスから逃げている」

新社長にのしかかる「名門復活」の重責

別の幹部は「トヨタはＥＶ向け電池工場の新設を延期するなど対応が早かったが、ホンダは判断が遅れた。この減損対応と戦略の見直しは1年前にやるべきだった」と指摘する。

慣例上、ホンダの社長は6年で交代するため、'27年には新社長が誕生する可能性が高い。

後任で最有力視されるのが、社内で開発畑を歩んできた秋和利祐執行役（53歳）。4月から社長への登竜門とされる子会社の本田技術研究所社長を兼ねる。

同氏はエンジン設計者としてキャリアをスタートした技術者。次世代ＥＶ「ゼロ」シリーズの開発責任者も務めた人物で、現在は四輪開発本部長も兼ねている。

ヒット車がないうえ中国の新興自動車メーカーの台頭も著しく、ホンダの復活は容易ではない。新社長には「名門復活」という重責がのしかかる。

「週刊現代」2026年4月13日号より

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