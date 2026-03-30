【ライブレポート】NiziUアリーナツアー完遂！「必ずドームでもさらに進化した姿を見せます！」

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2月から開催されてきたNiziUの全国アリーナツアー『NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”』が、3月28・29日に行われた福岡・北九州メッセ公演にてファイナルを迎えた。

■新曲「Too Badなど全25曲を披露

全国5都市12公演で実施された今回のツアーは、5度目となる全国ツアー。2025年9月から11月にかけて全国21都市23会場32公演という、キャリア史上最多公演数かつ初のホールツアーを経て、ますますそのパフォーマンスに磨きがかかったライブが話題を集めていたなか、ツアータイトルにもある“EvoNUtion”（Evolution＝「進化」をもじった造語）が示すようにNiziUの進化を各所で感じることができるコンサートの数々が繰り広げられた。

ファイナルの舞台となる北九州メッセには多くのファンが駆け付け、非常に高い熱気に包まれるなか、満を持して開演を迎えると、ブラックを基調としたクールでスタイリッシュな衣装をまとったNiziUが登場し、メンバー各々がキレのあるダンスを披露。その姿がLEDモニターに映し出されると大きな歓声に包まれた。

■1曲目はライブでもお馴染のアッパーチューン「I AM」

NINAの「Fukuoka, are you ready！」という掛け声とともに彼女たちのライブでもお馴染のアッパーチューン「I AM」からライブは始まった。

その後も間髪を入れずに同じくライブでは欠かせない「All right」や「CLAP CLAP」、3rdアルバム『New Emotion』収録曲「That’s Me」、さらには「Chopstick」「Baby I’m a star」など初期のナンバーも披露し、新旧織り交ぜたセットリストでのパフォーマンスでオーディエンスを魅了。

これまでもライブをともにしてきた“NiziU BAND”とともに、全編を通し今回のツアーでしか観ることができない独自のアレンジが施された楽曲で彼女たちの“進化”を観るものに与え続けた。

その後も転換映像を挟みながら、前述の3rdアルバム『New Emotion』収録の「Tip-Top」や、本人出演のコスメの広告ソングともなった「Come On Over」を披露。ようやく1度目のMCを挟み、ファイナルを迎えることの喜びと感謝をメンバーそれぞれが口々に語った。

■西野カナのカバー「Dear...」を歌唱

その後、4月1日にリリースされる2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』にも収録される、西野カナのカバー曲「Dear...」を歌唱。

NiziUメンバーの西野カナへの敬愛の念はもはや周知の事実。現在ストリーミングヒットの兆しを見せるこの曲をひとりずつ大切に歌い上げ、9人9色の鮮やかな歌声は会場を感動で包み込んだ。その後、メロウで大人な彼女たちを感じられる「YOAKE」や、人気アニメ主題歌にも起用された「Paradise」など人気かつヒット曲のオンパレードをパフォーマンス。

ダンス曲だけではなく、しっかり歌を聴かせることができるボーカルラインの強さというNiziUの武器を改めて感じさせるステージとなった。

■ユニットパートでも個性を発揮

スタイリッシュなVCRとバンドのセッションを経て、ユニットパートに。“悪役”を意味するMAKO、MAYUKA、RIMAによる「VILLAIN」は、ハードさは残しながらもウッドベースなどのサウンドアレンジも加えられジャジーなアレンジが施され、ダンサーとの迫力のあるパフォーマンスは圧巻なものに。

RIKU、AYAKA、MIIHIにより「Fairy Magic」は、スイーツを模したセットに乗って“かわいい”に振り切った「THEアイドル」なパフォーマンスでオーディエンスを魅了。

さらにRIO、MAYA、NINAによる「Too Much」は妖艶さをそのままに、よりパワフルなダンスを観ることができるパフォーマンスとなり、前述のホールツアーから進化した内容の数々は飽きを与えず観る者の視線を奪った。

ユニットステージを終えると、眩いレーザーが入り乱れるステージにメンバーが1名ずつ登場し、2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』のタイトルトラック「Too Bad」を披露。

まるでハイエンドブランドのファッションショーのランウェイのようなスタイリッシュな空間のなか、アップテンポでエレクトロニックなサウンドとともにキレキレのダンスとともに歌い上げる姿は、「いい子からの脱却」というこの曲のテーマにもぴったりマッチ。

抜群のパフォーマンス力とその存在感を見せつけながら、“これまでのNiziUとも一線を画すスタイリッシュでアグレッシブかつ聴けば聞くほど癖になる”と評判のこの曲でさらなる大きな歓声をさらい、“デビュー6年目”に突入した彼女たちの貫禄を見せつけた。

その後も、ドラマ主題歌にも起用された「LOOK AT ME」や、3rdアルバムのタイトルトラック「（ハート）Emotion」などの人気曲を立て続けに披露。

さらにはスイングアレンジされた「FESTA」や、2025年末『COUNTDOWN JAPAN』で初披露され、あらたなライブ定番曲との声も名高い「Happy day」、「LOVE LINE -Japanese ver.-」など、彼女たちにしか表現することができない楽曲、そして今回のツアーでダンスの振り付けも加えられた爆上げロックテイストなナンバー「What if -Japanese ver.-」をパフォーマンスし本編を締めくくった。

■メンバーが2チームに分かれて客席を歩く「客席降り」も

「Life is Beautiful」から幕を開けたアンコールは、まさかのメンバーが2チームに分かれて客席を歩く「客席降り」も。

ホールツアーでも行われ名物となったこの「客席降り」がまさかのアリーナの公演でも実現。割れんばかりの歓声の中続けて「Memories」も歌い上げステージに向かうさまは、曲名のとおりオーディエンスにとって思い出深いパフォーマンスとなった。

「今回のツアーで進化した姿をお見せできたかと思います。これからもまだまだ進化を続けるので目を離さないでください！」（MAYA）、「ドームでもかっこいい姿をお見せするので期待していてください！」(MAKO)と、今回のツアーを振り返り、来たるドーム公演についての意気込みも口々に語りながら、ラストはメンバーによって作詞された「Light it Up」を歌唱。

こちらはあらたなファンソングとして昨年5周年記念配信の際に発表された一曲。来場のファンへの感謝の想いを伝えていくようにステージ上を縦横無尽に移動し丁寧に歌い上げながら、全国5都市12公演にて約12万人を動員した本ツアーは幕を閉じた。

NiziUは6月に2022年の『NiziU Live with U 2022 “Burn it Up”』以来、約3年半ぶりとなるドーム公演を大阪・京セラドーム 大阪で6月6・7日、東京・東京ドームにて6月13・14日に開催。

今回メンバーが「必ずドームでもさらに進化した姿を見せます！」と意気込んだように、より進化するパフォーマンスで多くのオーディエンスを魅了していく彼女たちに注目だ。

PHOTO BY 田中聖太郎、河村美貴（田中聖太郎写真事務所）

■セットリスト

-Opening Video-

1. I AM

2. All right

3. That’s Me

4. CLAP CLAP

5. Chopstick

6. Baby I’m a star

-Bridge Video-

7. Tip-Top

8. Come On Over

-MC-

9. Dear...

11. Paradise

-Bridge Video~Band Performance-

12. VILLAIN(Performed by MAKO/MAYUKA/RIMA)

13. Fairy Magic (Performed by RIKU/AYAKA/MIIHI)

14. Too Much(Performed by RIO/MAYA/NINA)

-Bridge Video-

15. Too Bad

16. LOOK AT ME

17. Shining day

18. （ハート）Emotion

-MC-

19. FESTA

20. Happy day

21. LOVE LINE -Japanese ver.-

22. What if -Japanese ver.-

-Encore-

23. Life is Beautiful

24. Memories

-MC-

25. Light it Up

■リリース情報

2026.03.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Dear...」

2026.04.01 ON SALE

EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』

■関連リンク

NiziU OFFICIAL SITE

https://niziu.com/