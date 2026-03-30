この夏はちいかわとお日さまスキになる!?　日やけ止めALLIE×ちいかわのコラボパッケージが登場！

日やけ止めブランドALLIEは3月21日、「ジェルUV」「ノーファンデUV※01、03」から、「ちいかわ」とのコラボレーションによる限定デザインパッケージの商品を数量限定で発売しました。

※ファンデーション未使用時でも、自然なベースメイクに仕上がる日やけ止めのこと

■商品情報

「アリィー クロノビューティ ジェルUV EX 限定パッケージCK」

90g ＜顏・からだ用日やけ止め＞

SPF50＋ PA＋＋＋＋ UV耐水性★★

強力UVカット。しかも心地いい。ジェルUV

みずみずしいジェルが素肌にすーっとのびて均一に密着

汗・水 こすれに強く キレイな仕上がりつづく ジェルUV

○ビーチフレンドリー処方。環境に配慮した設計（水環境リスク評価済）

○日常のこすれ・摩擦に強く落ちにくいフリクションプルーフ

○スーパーウォータープルーフ

○汗に強く落ちにくいスウェットプルーフ

○チリ・ほこり・PM2.5・花粉等の微粒子汚れの付着を防ぐ

※すべての微粒子汚れの付着を防ぐわけではありません。

○化粧下地効果

○美容液成分（保湿）配合 ヒアルロン酸Na

○無香料・無着色

洗顔料・ボディソープで落とせる

アレルギーテスト済み

※すべての人にアレルギーがおこらないというわけではありません。

「アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 01 限定パッケージCK」

40g ＜顏用日やけ止め＞

SPF50＋ PA＋＋＋＋ UV耐水性★★

これ1本で格上げ透明感仕上げ ノーファンデUV※

パープルの色補整効果でくすみ・毛穴をカバー。

ファンデーションを使わない時にも1本で儚げな透明感のある顔印象つづく

澄んだ気分を誘う紫陽花しずく＆セージの香り

※ファンデーション未使用時でも、自然なベースメイクに仕上がる日やけ止めのこと

○ビーチフレンドリー処方。環境に配慮した設計（水環境リスク評価済）

○日常のこすれ・摩擦に強く落ちにくいフリクションプルーフ

○スーパーウォータープルーフ

○汗に強く落ちにくいスウェットプルーフ

○化粧下地効果

○美容液成分（保湿）配合 ヒアルロン酸Na

普段のメイククレンジングで落とせる

アレルギーテスト済み

※すべての人にアレルギーがおこらないというわけではありません。

「アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 03限定パッケージCK」

40g ＜顏用日やけ止め＞

SPF50＋ PA＋＋＋＋ UV耐水性★★

これ1本で絶妙な素肌感仕上げ ノーファンデUV※

ミルキーベージュの色補整効果で色ムラ・毛穴をカバー。

ファンデーションを使わない時にも1本で均一に抜け感のある顔印象つづく

自然で飾らないシトラスウッディ＆パチュリの香り

※ファンデーション未使用時でも、自然なベースメイクに仕上がる日やけ止めのこと

○ビーチフレンドリー処方。環境に配慮した設計（水環境リスク評価済）

○日常のこすれ・摩擦に強く落ちにくいフリクションプルーフ

○スーパーウォータープルーフ

○汗に強く落ちにくいスウェットプルーフ

○化粧下地効果

○美容液成分（保湿）配合 ヒアルロン酸Na

普段のメイククレンジングで落とせる

アレルギーテスト済み

※すべての人にアレルギーがおこらないというわけではありません。

・SPFとは紫外線B波から肌を守る効果を示す指数、PAとは紫外線A波から肌を守る効果を示す分類。SPF、PA表示は国際的な基準で1㎠あたり2mg塗布して測定した値です。商品選択時の目安と考えてください。

・紫外線防止効果を保つために、汗などをふいた後は、こまめに塗り直してください。

◇キャンペーン情報

期間内に対象商品いずれか1点以上購入したレシートを応募ページからアップロードすると、合計600名に、紫外線がチェックできるオリジナルUVキーホルダー（3種ランダム）が当たる「ALLIE×ちいかわコラボキャンペーン」を実施します。この機会をぜひお見逃しなく！

キャンペーン特設サイト：https://www.kanebo-cosmetics.jp/allie/special/chiikawa/cp/

【応募期間】2026年3月23日 10:00〜4月30日 23:59

【対象商品】

「アリィー クロノビューティ ジェルUV EX 限定パッケージCK」

「アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 01 限定パッケージCK」

「アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 03 限定パッケージCK」

※店舗によっては対象商品のお取り扱いがない場合もあります。限定品は、なくなり次第終了となります。

【賞品】オリジナルUVキーホルダー

※全3種の中から1種をプレゼント。種類は選べません。

※画像はイメージです。

※応募方法の詳細については特設サイトを確認してください。

⚫︎ブランド情報

ALLIE ブランドサイト：https://www.kanebo-cosmetics.jp/allie/

ALLIE Instagram：https://www.instagram.com/alliepr_jp/

ALLIE 公式Xアカウント：https://twitter.com/alliepr_jp

■ちいかわとは

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。

いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。

グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんかちいさくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。

また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。

2026年夏より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定。

（エボル）