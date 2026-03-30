お手頃ワインが充実！　手間暇かけた煮込み料理を堪能、素材の旨みが溢れていた

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・中野の煮込みの店『煮込み屋ぐっつ』です。

楽しい夜の始まりはお手頃ワインと煮込みから

ビールやサワーが並ぶドリンクメニューの端っこに書かれていたのが“ワインリスト有ります”の文字。さっそくお手並拝見してみたら、度肝を抜かれてしまった。

ずらっと並んだボトルの銘柄は約40種。その多くが今どきまさかの2千円台なのだ（！）。しかも安くて味もいいでお馴染みのチリ産ばかりでなく、仏や伊、国産までもと産地も散りばめられている。

「自分もワイン好きだから飲み手が増えればと思って」と話すのがオーナー。16年前のオープンからほとんど値上げをせずに頑張ってきた。

その想いは料理にも共通していて、店名のように看板を張るのが各種の煮込み。高価な食材を使わずとも、たっぷり込めた手間と時間が味を育ててくれる。

もつ煮（赤ワイン味噌）495円、牛すじトマト煮517円、ボトルワイン2000円〜、牛タン柚子コショー煮550円

『煮込み屋ぐっつ』（手前から時計回りに）もつ煮（赤ワイン味噌） 495円 この値段でも牛もつオンリー。カツオの一番ダシに赤ワインと八丁味噌を合わせた煮汁が染みている、牛すじトマト煮 517円 じっくりコトコト煮込んでとろっとした口当たり、ボトルワイン 2000円〜、牛タン柚子コショー煮 550円 タンの旨みがあふれるスープに柚子の香りが芯を通し、シンプルながらもワインが進む味わい

例えば「牛タン柚子コショー煮」は、箸で切れる柔らかな身から旨みがジュワッとあふれて来るし、何度も下茹でをした「もつ煮」はクセがなく素材の滋味が立っている。それらをお供に、ワインを1本と言わずに2本、3本といけば痛快な夜になること間違いなしだ。

『煮込み屋ぐっつ』

中野『煮込み屋ぐっつ』

［店名］『煮込み屋ぐっつ』

［住所］東京都中野区中野5-32-17

［電話］03-5318-2538

［営業時間］17時〜24時（23時LO）

［休日］月

［交通］JR中央線ほか中野駅北口から徒歩3分

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、食べ応え抜群「ぐっつメンチ」の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】つなぎは卵のみ 200gのビッグサイズ「ぐっつメンチ」が旨い！（7枚）