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「圧倒的に情報弱者」高須幹弥が明かす眼科医がレーシックやICLを受けないこれが現実

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高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「眼科医がレーシックやICLを受けない本当の理由」を公開した。



美容外科医であり医学博士でもある同氏は、視力回復手術を提供する眼科医自身にメガネ着用者が多い矛盾を取り上げ、専門家ならではの視点から手術に潜むリスクと実態について解説している。



高須氏は冒頭、レーシックやICLを行うクリニックの医師でも、自らは手術を受けずメガネやコンタクトレンズを使用している人が多いと指摘した。

高須氏自身も30代でレーシックを受けたものの、再び視力が低下し、現在は状況に応じてメガネを着用しているという。



動画では、レーシックは角膜を削るため元に戻せない非可逆的な手術であり、ICLは眼内にレンズを挿入し取り出しも可能な手法であるとそれぞれの特徴を説明した。



眼科医が手術を避ける理由について、高須氏は「デメリットのほうが大きい」と語る。

具体的には、眼球の感染症や長期的なドライアイ、夜間の光がにじむハロー・グレア現象などを列挙。

さらに、ICLにおける眼圧上昇や白内障のリスク、歴史が浅い手術ゆえの将来的な不確実性にも言及した。



一般の患者はポジティブな情報ばかりを目にしやすいが、専門医は重篤な合併症のケースも熟知しており、患者との間には「圧倒的な情報量の差」があると警鐘を鳴らした。また、もう一つの決定的な理由として「老眼」を挙げる。



手術で遠くが見えるようになっても、加齢により老眼になれば結局は老眼鏡が必要になる。

高須氏は、眼科医は手元を見る細かい作業が多いため、「近視のほうが向いている」と実用面での事情を明かした。



ビジネスとして患者に手術を勧める一方で、「自分の眼球をいじられるのは怖い」という医師の心理描写も交えつつ、情報の非対称性に言及。「総合的に勘案してもメガネのほうがいい」という専門家の本音を代弁し、視聴者に慎重な判断を促して動画を締めくくった。