スポニチ

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　◇スポニチ後援・第22回北九州オープンゴルフ最終日（2026年3月29日　福岡県北九州市　小倉カンツリー倶楽部＝6872ヤード、パー72　優勝賞金300万円）

　福岡・沖学園高出身でプロ7年目の田中元基（もとき、23＝ドラッグコーエイ）が大会初優勝を決めた。通算11アンダーで首位に並んだ沖学園高の先輩、時松源蔵（32＝ロピア）をプレーオフ2ホール目で下した。九州サーキットは2023年コーセーアールイーCUP以来2勝目。

　ベストアマは3アンダー、30位の吉田京介（日大3年）が手にした。競技は九州サーキット今季開幕戦として2日間36ホールで行われた。

（最終日上位成績）

―11（1）田中元基　133

　　　（2）時松源藏　133

―10（3）古川龍之介　134

―9　（4）永野竜太郎　135

　　　（4）片岡大育　135

―8　（6）長野泰雅　136

　　　（6）細野勇策　136

　　　（6）杉山知靖　136

―7　（9）大堀裕次郎　137

　＝以下主な選手＝

―6　（10）重永亜斗夢　138

　　　（10）稲森佑貴　138

　　　（10）小田孔明　138

―5　（19）宮里優作　139

　　　（19）貞方章男　139

―4（26）生源寺龍憲　140

―3（30）☆吉田京介　141

（☆はアマチュア）　　　