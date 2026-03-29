プロ7年目23歳・田中元基が大会初優勝 時松源蔵をプレーオフで下す 北九州オープンゴルフ最終日
◇スポニチ後援・第22回北九州オープンゴルフ最終日（2026年3月29日 福岡県北九州市 小倉カンツリー倶楽部＝6872ヤード、パー72 優勝賞金300万円）
福岡・沖学園高出身でプロ7年目の田中元基（もとき、23＝ドラッグコーエイ）が大会初優勝を決めた。通算11アンダーで首位に並んだ沖学園高の先輩、時松源蔵（32＝ロピア）をプレーオフ2ホール目で下した。九州サーキットは2023年コーセーアールイーCUP以来2勝目。
ベストアマは3アンダー、30位の吉田京介（日大3年）が手にした。競技は九州サーキット今季開幕戦として2日間36ホールで行われた。
（最終日上位成績）
―11（1）田中元基 133
（2）時松源藏 133
―10（3）古川龍之介 134
―9 （4）永野竜太郎 135
（4）片岡大育 135
―8 （6）長野泰雅 136
（6）細野勇策 136
（6）杉山知靖 136
―7 （9）大堀裕次郎 137
＝以下主な選手＝
―6 （10）重永亜斗夢 138
（10）稲森佑貴 138
（10）小田孔明 138
―5 （19）宮里優作 139
（19）貞方章男 139
―4（26）生源寺龍憲 140
―3（30）☆吉田京介 141
（☆はアマチュア）