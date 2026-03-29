◇スポニチ後援・第22回北九州オープンゴルフ最終日（2026年3月29日 福岡県北九州市 小倉カンツリー倶楽部＝6872ヤード、パー72 優勝賞金300万円）

福岡・沖学園高出身でプロ7年目の田中元基（もとき、23＝ドラッグコーエイ）が大会初優勝を決めた。通算11アンダーで首位に並んだ沖学園高の先輩、時松源蔵（32＝ロピア）をプレーオフ2ホール目で下した。九州サーキットは2023年コーセーアールイーCUP以来2勝目。

ベストアマは3アンダー、30位の吉田京介（日大3年）が手にした。競技は九州サーキット今季開幕戦として2日間36ホールで行われた。

（最終日上位成績）

―11（1）田中元基 133

（2）時松源藏 133

―10（3）古川龍之介 134

―9 （4）永野竜太郎 135

（4）片岡大育 135

―8 （6）長野泰雅 136

（6）細野勇策 136

（6）杉山知靖 136

―7 （9）大堀裕次郎 137

＝以下主な選手＝

―6 （10）重永亜斗夢 138

（10）稲森佑貴 138

（10）小田孔明 138

―5 （19）宮里優作 139

（19）貞方章男 139

―4（26）生源寺龍憲 140

―3（30）☆吉田京介 141

（☆はアマチュア）