「若返ってる」スピードワゴン・小沢一敬2年ぶりの投稿に「待ってたよ！」「二人とも満面の笑み〜」の声
「若返ってる」スピードワゴン・小沢一敬2年ぶりの投稿に「待ってたよ！」「二人とも満面の笑み〜」の声
お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬さんは3月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。約2年4カ月ぶりの投稿で仕事復帰を報告しました。
【写真】スピードワゴン・小沢一敬2年ぶりの投稿
「今後も漫才やっていきたいです」小沢さんは「ラママでスピードワゴン二人で漫才やらせてもらいました。ありがとうございました。今後も漫才やっていきたいです。よろしくお願いします」とつづり、2枚の写真を投稿。相方・井戸田潤さんとのツーショットを披露しています。
コメントでは「おかえりなさい」「井戸田さんの嬉しそうな顔」「お、若返ってる」「ポーズがめっちゃ小沢さんって感じでいい」「お笑いを続けてくれてありがとうございます」「これからの活躍期待してます」「ずっと応援しています」「待ってたよ！」「お二人とも満面の笑み〜」との声が寄せられています。
「2人の漫才待ってたよー」同日、小沢さんの相方・井戸田潤さんも自身のInstagramに小沢さんとのツーショットを投稿し、「漫才やっぱりいいね」とつづっています。井戸田さんの投稿にもファンからは「小沢さーーーん」「小沢さん、お帰りなさい」「2人の漫才待ってたよー」「やっぱりお2人の漫才がずっと見たかったです」「お二人が1番幸せでいてください！」との声が寄せられています。(文:福島 ゆき)
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