嵐の相葉雅紀（４３）がこのほど、都内で、４月１日にスタートするＮＨＫ総合の海外紀行番組「世界で開け！ひみつのドアーズ」（水曜、後７・５７）の取材会を行った。

テレビやガイドブックで紹介されたことのない未知の場所に潜入し、見たことのない景色や絶品グルメといった秘密を解き明かす番組。ＭＣを務める相葉は「僕は冒険をしないタイプで、好きな国ができたら、そこばかり行っちゃう」と性格を明かした上で、「こういう番組でいろんな世界を知れるのは毎週楽しみです」と期待を寄せた。

海外紀行番組だけに、相葉が「この番組であるかもしれないよね。へき地とか（行く事が）」と淡い期待を寄せると、レギュラーゲストで俳優の井桁弘恵（２９）は「行きたい」と反応。水先案内人で声優の木村昴（３５）は「１０日間くらい」と長期の旅程を所望したが、相葉は「１０日間。今ちょっとさすがに。今は嵐なので、僕！」と首を横に振った。

３人で行ってみたい旅先を問われて「ハワイ」と即答し、井桁から「普通に楽しもうとしているじゃないですか」とツッコミを受けたが、「知らないハワイもあるかもしれない。観光地じゃない所に行ってみたり。ただ行きたいわけじゃない！でも海パンは持っていく」とおちゃめに語った。

木村は「南極」というが、井桁は「寒いです。だって（相葉は暖かい）ハワイっておっしゃってましたよ」と再びツッコんだ。記者から「ハワイは相葉さんにとって特別な場所ですか」と質問された相葉は「嵐のデビューの地なので、特別です」と笑顔で回答。これを聞いた木村は「じゃあハワイにしましょうよ。聖地巡礼旅」と相葉案に賛同していた。