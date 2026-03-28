28日（土）に放送された『芸能人格付けチェックBASIC 春の３時間半スペシャル』で、衝撃的な事態が次々と起きた！浜田が当初から心配していた「チームプロ野球」は、番組史上最速で「映す価値なし」となる不名誉記録を樹立。さらに最終チェックでは、５問連続正解で一流芸能人をキープしてきたチームが、“絶対ありえへん”寿司を選んでしまい……！？

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【TVer】『芸能人格付けチェックBASIC 春の３時間半スペシャル』には、片平なぎさ、石原良純、高橋一生、中村アン、元プロ野球選手の三浦大輔・中田翔、Matt Rose、志田未来、畑芽育、一ノ瀬美空が初参戦！

一般的な赤ワインと白ワインを飲み比べるチェック１「赤ワイン」では、人気ドラマ「グランメゾン東京」でソムリエ役を演じた中村アンが、「これで間違えたらワインを飲むのをやめようかな」と宣言。石原良純は「うちの子どもは小さい頃おままごとで『今日は白にする？赤にする？』ってやってました」と石原家らしいエピソードを明かした。

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さらに過去に２度「映す価値なし」（２１年春、２２年秋）となっている中丸雄一が、「食事の際はほぼワインを飲んでます」と話すと、浜田から「お前飲んだらアカンやろ！」とツッコまれ、見取り図・盛山が「中丸さんて飲酒運転で何かあったんですか？」とボケる一幕も…。

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このチェックでは、中村、石原、中丸・小山慶一郎、唐沢寿明、志田未来らの５チームが正解する一方、中田翔、乃木坂４６の梅澤美波・賀喜遥香らの２チームが不正解となり、普通芸能人となった。

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続いて、日本の音楽シーンを牽引してきたレジェンドバンド「ハウンドドッグ」と、小学生ガールズバンドの演奏を聴き分けるチェック２「ロックバンド」には、「大学までピアノ、サックス、ヴァイオリン、フルートをやっていた」と話すMatt Rose、「バンドが好きでライブハウスとかにもよく行っている」という畑芽育らが参戦。

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「ハウンドドッグさんと小学生の女の子の演奏は全然違う。女の子たちは練習した通りのキレイなコード進行、ハウンドドッグさんは魂でやってくれる」と熱弁する盛山、「ロックンロールは大好きで、子どもの頃からずっと聴いてました。大友さんとは頭（ヘアスタイル）も同じ」とアピールする三浦大輔らも自信を覗かせた。

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結果は、見取り図の盛山・リリー、片平なぎさ、高橋一生、乃木坂４６の井上和、一ノ瀬美空ら４チームが正解。Matt Rose、畑、三浦らの３チームが小学生ガールズバンドに騙される事態に。浜田から「どうですか？その髪型」と訊かれた三浦は、「あんまり自信満々に出来なくなってきました」と話し、笑いを誘った。

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そして一流プロによるブライダル・ヘアメイクを当てるチェック３「ヘアメイク」には、“花嫁メイクの神”と呼ばれ、「情熱大陸」にも出演したヘアメイクのカリスマが登場！このチェックは３択で、不正解はカリスマのもとで修業中のアシスタント歴１年の女性。そして選ぶと２ランクダウンする“絶対アカン”ヘアメイクとして、コントで見せる美しすぎる女装が話題となり、コスメコンシェルジュ、メイクアップアドバイザーなどの資格を持つレインボー池田が参戦。

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３人はそれぞれ、３時のヒロインかなで、ゆにばーすのはら、爛々（らんらん）の萌々（もも）を担当し、花嫁のヘアメイクを施された女性芸人たちは、父親役を演じる俳優、酒井敏也と並んでバージンロードを歩いた。

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チーム全員で受けるこのチェックでは、メイク・スキンケアブランドをプロデュースしているMatt Roseらに注目が集まったが……。

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正解できたのは、高橋＆中村と見取り図の２チームのみ。唐沢＆片平、中田＆三浦、乃木坂４６らの３チームが、“絶対アカン”インボー池田のヘアメイクを選び、２ランクダウンした。不正解を選んだMatt Roseは「申し訳ないんですけど、僕の方がもっと上手くやる」と負け惜しみコメントを発していた。

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世界で活躍するプロと小中学生の弦楽八重奏を聴き比べるチェック４「弦楽八重奏」は、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロを演奏する小中学生のうち、３人の楽器の弦が１本抜かれているという超サービス問題。

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このチェックには、「小中学生はめっちゃうまいと思うんですけど、弦を１本抜くのはやりすぎですね」と語る中丸、「『ザワつく音楽会』などで高嶋ちさ子さんのヴァイオリンとかの生音は聴いている。小中学生がうまいのはわかるが、音のふくらみみたいな部分の差があるんじゃないか」と考察する石原らが参戦。

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結果はここまで全問不正解だった「チームプロ野球」の中田翔が、ここでも間違えたため、なんと番組史上最速で「映す価値なし」となり、画面から消える事態となった。

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一流映画監督が撮った映像と、完全ド素人が撮った映像を見比べ、どちらが一流映画監督の作品かを当てるチェック５「映画監督」。正解は映画『明日の記憶』では日本アカデミー賞優秀作品賞を受賞、映画「イニシエーション・ラブ」「天空の蜂」では第40回記念放置映画賞監督賞を受賞。さらに「TRIC」「SPEC」「池袋ウエストゲートパーク」など数々の話題作を手がけた堤幸彦監督。不正解は監督初挑戦、完全ド素人の昨年のＭ－１王者たくろう。映像制作の知識はゼロだが、趣味は映画鑑賞で、「（堤監督を）圧倒したい。全員を騙したい」と意気込んだ。今回両者はＬＤＨ史上最大規模のオーディションから誕生した１０人組のダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＪＥＴ ＢＯＹ ＢＡＮＧＥＲＺ（ザ ジェット ボーイ バンガーズ）」のミュージックビデオを制作した。

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このチェックには、「これを間違ったら堤さんに呼んで頂けなくなる」と恐れる高橋一生、映画「２０世紀少年」３部作でガッツリ堤監督とタッグを組み、「堤さんのことは大体わかりますから」と余裕の唐沢寿明ら、堤作品に出演経験のある俳優たちが続々参戦。

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「チーム プロ野球」はチェック４で一度消えたものの、土下座して再びチェックに参加できることに！三浦大輔は、「ジャンルは違いますけど、こう見えて監督５年やりましたから」とアピールした。

結果は…「たくろうがＭＶを撮れるわけない」と断言していた見取り図だけが、不正解のたくろうを選び、普通芸能人に陥落した。

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運命の最終チェックは、Ａ、Ｂ、Ｃ、３つのマグロの寿司を食べ、ミシュランガイド掲載店の大将が握った極上の大トロ寿司を当てるチェック６「ミシュランのマグロ」。不正解はくら寿司の上位ブランド「無添蔵」で提供されている国産養殖の本マグロのお寿司。握るのはアメリカから来日し、東京すし和食調理専門学校に通う男性。そして”絶対ありえへん”お寿司は、ツナ缶の材料としても使われるビンチョウマグロの赤身。父がイタリア人という格付けディレクターのモニカが初めて寿司を握った。

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“絶対ありえへん”を選んだら,どんなランクのチームも画面から消えるこのチェックには、「回転寿司しか行ったことがない」と話す志田未来、「北海道のチームにいたのでお寿司はしこたま食べてきた。回転寿司は食べたことがない」という中田翔らが参戦。

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結果は、中村アン、中丸雄一＆小山慶一郎が”絶対ありえへん”お寿司を選び、画面から消滅。中村アンはここまで全問正解し一流芸能人をキープしていたが、消えてしまった。

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不正解を選んだ中田の「チームプロ野球」は、２回消えるという番組史上初の不名誉記録を達成。同じく不正解を選んだ乃木坂４６も消えた。

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最終結果は、唐沢＆片平の「チーム大俳優」が三流芸能人、石原＆Matt Roseの「チームいい育ち」と志田＆畑の「チーム エラー」がそっくりさん。最後まで映っていられたのがわずか３組、しかも最高が三流芸能人という結果に、浜田は「ここしばらくで最低じゃないですか」と落胆を隠せなかった。

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【TVer】最終チェックで「映す価値なし」となった芸能人は4組！消えた中村アンは、「一生高級寿司には行きません」とキッパリ！

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なお、この７チーム、総勢１８名の一流芸能人達が「全問正解できて当たり前」の６つのチェックに挑んだ様子は、『芸能人格付けチェックBASIC 春の３時間半スペシャル』で公開された。