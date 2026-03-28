元中日のレジェンド左腕・山本昌氏（60）が28日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演し、趣味のラジコンに費やした金額を告白した。

全日本選手権で入賞し、自らの冠大会も開催するほどラジコンに精通。1993、94年シーズンと2年連続で最多勝に輝くも翌年は負傷して2軍生活を送り、暇潰しで訪れた近所のラジコンサーキットではまったという。

MCのダウンタウン・浜田雅功が「ラジコンにどれくらい突っ込んでる？」と聞くと「3000万は使ってる」と告白。スタジオがどよめく中、最高年俸4000万円の今成亮太氏は「僕らの給料じゃないですか。やめてくださいよ、ラジコンにそんなにお金使うの」と切実な表情で訴え。山本氏は「30年だから」と笑って言い訳した。

高級車や家もキャッシュで購入するという。中日でともにプレーした英智氏は「毎年のように高級車を着せ替え人形のように乗り換えるんで、トミカかと思ってました」と本音も。山本氏は「成績良いシーズンは年俸上がるの分かるじゃないですか。9月ぐらいから外車雑誌を読み漁った。そういう感じで購入しましたね、もちろんキャッシュで！」と断言し、浜田に「もうええよ！」と突っ込まれた。