¶ä¼¡¤µ¤ó¤¬¤ÎËÙÆâ¸¬¸à¤ÎÂÇ·â¤ò¾Ò²ð¡Ö½À¤é¤«¤µ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡Ö·îÍËÆü¤â¥Ñ¥Æ¥ì¹Ô¤­¡×¤Ë¶â»ÒÐÒ»Ê¤µ¤ó¡¢¶ä¼¡¤µ¤ó¡¢º£À®Î¼ÂÀ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡£¡Ö¤¤¤Ö¤·¶ä¡õ¤¤¤Ö¤·¶â¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¶ä¼¡¤µ¤ó¤Ï¡¢³ÚÅ·¡¦ËÙÆâ¸¬¸àÊá¼ê¤¬7·î31Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤ÇÊü¤Ã¤¿2¹æ2¥é¥ó¤Î±ÇÁü¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î»«¤­¤¬¾å¼ê¤Ê¤ó