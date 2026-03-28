ベレーザの圧倒的勝利「ACLで５−０ってマジ？」アジア４強に反響「日本強し」「女子サッカーがんばってる」
日テレ・東京ヴェルディベレーザは３月28日、女子アジア・チャンピオンズリーグ（AWCL）準々決勝でスタリオン・ラグナ（フィリピン）と東京スタジアムで対戦した。
41分に樋渡百花のゴールで先制したベレーザは、後半に怒涛のゴールラッシュを見せる。48分に北村菜々美が追加点を奪うと、71分に猶本光、82分に松永未夢、85分に氏原里穂菜が得点。５−０で圧勝した。
力の差を見せつけて、AWCL４強入りを決めたベレーザ。SNS上では「前半から差はあった」「強いな」「女子サッカーがんばってる」「日本強し」「アジアの頂点まであと２つ」「圧倒的」「女子サッカーとはいえACLで５−０ってマジ？」などの声が上がった。
準決勝は５月20日に開催予定。ベレーザは、メルボルン・シティ（オーストラリア）対PFCナサフ（ウズベキスタン）の勝者と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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41分に樋渡百花のゴールで先制したベレーザは、後半に怒涛のゴールラッシュを見せる。48分に北村菜々美が追加点を奪うと、71分に猶本光、82分に松永未夢、85分に氏原里穂菜が得点。５−０で圧勝した。
力の差を見せつけて、AWCL４強入りを決めたベレーザ。SNS上では「前半から差はあった」「強いな」「女子サッカーがんばってる」「日本強し」「アジアの頂点まであと２つ」「圧倒的」「女子サッカーとはいえACLで５−０ってマジ？」などの声が上がった。
準決勝は５月20日に開催予定。ベレーザは、メルボルン・シティ（オーストラリア）対PFCナサフ（ウズベキスタン）の勝者と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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